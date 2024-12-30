İzmir'de bir yılda 22 bin 44 düzensiz göçmen yakaladı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçle mücadelesi devam ediyor. Yıl boyunca gerçekleştirilen çalışmalarda 22 bin 44 düzensiz göçmen yakalandı. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 560 insan kaçakçısından 312'si tutuklandı.

Aralık ayında ise 10 ilçede yapılan operasyonlarda yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş yapmaya çalışan 1759 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenlerin yurt dışına kaçmalarına olanak sağladıkları iddiasıyla adliyeye çıkarılan 43 şüpheliden 27'si cezaevine gönderildi.