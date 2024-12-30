Sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kardeş öldü
Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kardeş yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2024 15:44, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 15:46
Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan aileden haber alamayan yakınları, girdikleri müstakil evde anne N.P. ve 4 çocuğunu hareketsiz halde buldu.
Yakınları tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürülen çocuklardan Nurullah P. (14) ve Bünyamin P. (11) hayatını kaybetti.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aileden, anne ve iki çocuğunun tedavileri ise sürüyor.
İki kardeşin cenazeleri Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.