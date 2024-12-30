SMO güçleri, Münbiç'e saldıran PKK/YPG'li teröristlerle çatışıyor
Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında kurtardığı Münbiç ilçesinin dış kesimlerinde PKK/YPG'li teröristlerle çatışıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2024 16:02, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 16:04
PKK/YPG'li teröristler, 20 Aralık'tan bu yana ilçenin dış kesiminde Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı çevresine saldırılar düzenliyor.
Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık'ta Münbiç'i teröristlerden kurtaran SMO güçleri, teröristlerin saldırılarına karşılık veriyor.