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SMO güçleri, Münbiç'e saldıran PKK/YPG'li teröristlerle çatışıyor

Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında kurtardığı Münbiç ilçesinin dış kesimlerinde PKK/YPG'li teröristlerle çatışıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2024 16:02, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 16:04
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SMO güçleri, Münbiç'e saldıran PKK/YPG'li teröristlerle çatışıyor

PKK/YPG'li teröristler, 20 Aralık'tan bu yana ilçenin dış kesiminde Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı çevresine saldırılar düzenliyor.

Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık'ta Münbiç'i teröristlerden kurtaran SMO güçleri, teröristlerin saldırılarına karşılık veriyor.

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