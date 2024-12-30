Kaz dövüştürenler spor için gelen savcıya yakalandı

Çorum'da Cumhuriyet Savcısı, spor yapmak için gittiği ilçe stadyumunda tribünlerin arkasındaki bölümde kalabalık bir grubu fark etti.

Kaz dövüşü yapıldığını gören Cumhuriyet Savcısı, polis merkezini arayarak durumu bildirdi.

Bu sırada savcıyı fark edenler, stadyumdan ayrıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri, kimliğini belirledikleri 70 kişiye 7 bin 216'şar lira idari para cezası uyguladı.