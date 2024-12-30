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SGK borcu krizi! Belediyelere haciz işlemleri başlatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borçlarına ilişkin olarak, 31 Mart seçimlerinden bugüne kadar 96 milyar lira olan SGK borçlarının şu an 160 milyara ulaştığını dile getirdi. Bakan Işıkhan, SGK borcu olan belediyelere haciz işlemlerinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Haber Giriş : 30 Aralık 2024 19:38, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 19:39
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SGK borcu krizi! Belediyelere haciz işlemleri başlatıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), gecikmiş borçlarından dolayı İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyelerinin aralarında bulunduğu altı belediyeye haciz işlemini geçen ay başlatmıştı.

Toplam 150 milyarlık prim borcunun yüzde 67,5'inin CHP'li belediyelere, yüzde 25'inin AK Parti'li belediyelere, yüzde 3'ünün MHP, yüzde 2'sinin ise DEM Parti'li belediyelere ait olduğu açıklanmıştı. .

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yılın son Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısının ardından gazetecilerle bir araya geldi.

Ödenmeyen sigorta primleri için her gün faiz işlediğine dikkati çeken Işıkhan, şu bilgileri verdi:

"Tüm belediyelerimize eşit bir şekilde yaklaşıyoruz, hiçbir şekilde parti ayrımı gözetmeksizin SGK'nın prim tahsilatını gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Küçükçekmece Belediyesi'nin 1 milyar 65 milyon liralık borcuna karşılık gayrimenkul teklifini biz kabul ettik ve tahsilatımızı gerçekleştirdik. Burada o belediye, şu belediye diye biz bakmıyoruz. Ben 85 milyonun bakanıyım. Benim en önemli amaçlarımdan bir tanesi belediyelerimizin SGK'ya olan prim borçlarının ödenmesidir. İlk 10 belediyeyi, 1 milyar küsur borcu olan belediyeleri açıklamıştık. Tabii ki burada haciz getirme sürecini de gerçekleştirdik. Ancak daha önce attığımız adımları da değerlendirmemiz gerekiyor.

"Haciz işlemlerini gerçekleştirdik"

İletişime geçtik, ödeme emirlerini verdik ve 81 ildeki SGK il müdürlerimiz bu belediyelerle birebir iletişime geçmelerine rağmen hala borcunu ödemeyen belediyelerimiz söz konusuydu. Özellikle Adana ve Mersin Büyükşehir Belediyelerimiz, banka mevduat hesaplarına haciz koyarak ve diğer yöntemleri yasanın bize vermiş olduğu, mevzuatın bize verdiği yetkiye dayanarak da biz haciz işlemlerini gerçekleştirdik. Bunun ötesinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlandı bildiğiniz gibi. Artık belediyelerin prim borçlarını, iştiraklerinin, ilgili kuruluşlarının prim borçlarını kaynağından tahsil edeceğiz. Kaynağından tahsil edeceğimiz için de artık hiç böyle bir sürece girmenize de gerek kalmayacaktır. Bunu özellikle belirtmek isterim."

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