İzmir Büyükşehir'in körfezdeki denetim yetkisi talebine ret

İzmir Körfezi'nde temizlik ve altyapı yatırımlarıyla dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediyesi, körfezi kirleten unsurlara karşı önlemler almak için denetim yetkisi talebinde bulundu. Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyenin bu talebine olumsuz yanıt verdi.

27 Aralık'ta İzmir Büyükşehir Belediyesine iletilen yazıda, işletmelerin atık su deşarjı ve gemilerin denetlenmesiyle ilgili yetki devrinin mevcut mevzuat gereği mümkün olmadığı belirtildi. Yazıda, gemilerin denetimiyle ilgili başvuru şartlarının incelendiği ve 2023/3 sayılı genelge kapsamında yetki devrinin uygun görülmediği ifade edildi.

"Üzerimize Düşenden Fazlasını Yapıyoruz"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Antalya ve Mersin'de gemi kaynaklı deniz kirliliği denetim yetkisinin devredildiğini hatırlatarak, İzmir için aynı yaklaşımın sergilenmemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Tugay, "Körfezin dip temizlik sorumluluğu sanayi tesislerinin, limanların, yük gemilerinin ve tersanelerin denetimi Bakanlıkta. Biz körfezin geleceği için ciddi adımlar atarak dip temizliği çalışmasını başlattık. Ancak körfez temizliği sadece dip taramasıyla mümkün değil, kirlilik kaynaklarının da kontrol altına alınması gerekiyor. Bu konuda bize yetki verilmezse Bakanlığın derhal harekete geçmesini bekliyoruz." dedi.

9 Milyar Liralık Yatırım

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı bütçesinde temizlik ve altyapı projelerine 9 milyar lira ayırarak İzmir Körfezi'ni temizleme çalışmalarına hız kazandırdı. Başkan Tugay, bu bütçenin yalnızca körfezin yüzeysel değil, derinlemesine temizliği için ayrıldığını belirtti.

Yetki Sorunu Çözüm Bekliyor

Körfezdeki kirliliğin önlenmesi için denetim yetkisinin İzmir Büyükşehir Belediyesine devredilmesi gerektiğini savunan Tugay, "Yetkilerimizdeki kısıtlamalar nedeniyle mücadelemiz sekteye uğruyor. Bu durumun İzmir'in geleceği için çözülmesi şart." ifadelerini kullandı.