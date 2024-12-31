31 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aylık para ve banka istatistiklerinde Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma hesaplarının stok bakiyelerinin kasım ayı sonuçlarını duyuracak.

2- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı dış ticaret istatistikleri ve hizmet üretici fiyat endeksi ile 2023 yılına ilişkin "Turizm Uydu Hesabı" verilerini açıklayacak.

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Kurtarma 19-20 Römorkörleri Teslim Alma Töreni'ne katılacak, Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliği'nde basın mensuplarına açıklama yapacak.

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