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31 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları

31 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2024 00:01, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 00:03
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31 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Kurtarma 19-20 Römorkörleri Teslim Alma Töreni'ne katılacak, Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliği'nde basın mensuplarına açıklama yapacak.

(Yalova/12.00/Bolu/18.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı dış ticaret istatistikleri ve hizmet üretici fiyat endeksi ile 2023 yılına ilişkin "Turizm Uydu Hesabı" verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aylık para ve banka istatistiklerinde Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma hesaplarının stok bakiyelerinin kasım ayı sonuçlarını duyuracak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nin Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanı, basına açık gerçekleştirilecek. Takım kaptanı Sinan Osmanoğlu ve takımın yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/10.40)

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