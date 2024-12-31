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Ses sanatçısı Gönül Akkor hayatını kaybetti

İstanbul'da özel bir hastanede tedavi gören Türk Sanat Müziği ses sanatçısı Gönül Akkor, 82 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul'da 4 Şubat 1942'de dünyaya gelen Gönül Akkor, Ankara Radyosu'nda stajyer olarak başladığı müzik yolculuğunda kısa sürede hem sanat müziği alanında hem de popüler müzik dünyasında geniş bir hayran kitlesine sahip oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2024 07:49, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 07:56
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Ses sanatçısı Gönül Akkor hayatını kaybetti

Türk sanat müziği sanatçısı Gönül Akkor, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Film-San Vakfının sosyal medya hesabında yapılan açıklamada "Ses sanatçısı Gönül Akkor'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Şarkıcı Kamuran Akkor'un ablası olan ses sanatçını Gönül Akkor, şarkılarıyla bir döneme damgasını vurmuştu.

İstanbul'da 4 Şubat 1942'de dünyaya gelen Gönül Akkor, Ankara Radyosu'nda stajyer olarak başladığı müzik yolculuğunda kısa sürede hem sanat müziği alanında hem de popüler müzik dünyasında geniş bir hayran kitlesine sahip oldu.

Çıkardığı plaklarla büyük ilgi gören Akkor, Türk Sanat Müziği'nde kazandığı şöhretin yanında pop müzik alanında da çalışmalar yaptı.

Farklı müzik türlerinde ortaya koyduğu çalışmaları bulunan Akkor'un seslendirdiği şarkılar arasında "Aşkımıza Ağlıyorum", "Şarkılar Yazdım Sana", "Gönlümün İçindedir", "Tadı Yok Sensiz Geçen", "İntizar", "Bir Gece Ansızın Gelebilirim" ve "Duydum ki Unutmuşsun" gibi eserler bulunuyor.

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