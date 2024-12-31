Eşini öldüren müzisyen polise gidip teslim oldu

Olay, saat 14.00 sıralarında Kaynarca ilçesinde meydana geldi. Müzisyen olduğu öğrenilen İskender Kodalak, polis merkezine gidip eşi Simge Kodalak'ı öldürdükten sonra cesedini Müezzinler Göleti'nin yanına bıraktığını itiraf ederek teslim oldu.

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