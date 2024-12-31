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Eşini öldüren müzisyen polise gidip teslim oldu

Sakarya'da İskender Kodalak (42), eşi Simge Kodalak'ı (31) öldürüp, cesedini gölet kenarına bıraktı. Sonra da polise gidip suçunu itiraf etti. Boynunda kesici alet yarası bulunan Simge Kodalak'ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Aralık 2024 08:05, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 08:07
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Eşini öldüren müzisyen polise gidip teslim oldu

Olay, saat 14.00 sıralarında Kaynarca ilçesinde meydana geldi. Müzisyen olduğu öğrenilen İskender Kodalak, polis merkezine gidip eşi Simge Kodalak'ı öldürdükten sonra cesedini Müezzinler Göleti'nin yanına bıraktığını itiraf ederek teslim oldu.

CANSIZ BEDENİ JANDARMA EKİPLERİ BULDU

Bölgenin jandarma bölgesi olması sebebiyle polis durumu jandarmaya haber verdi.

Bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göletin kenarında Simge Kodalak'ı hareketsiz buldu.

Yapılan kontrolde Kodalak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Boynunda kesici alet yarası bulunan Simge Kodalak'ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

İskender Kodalak jandarma tarafından gözaltına alındı.

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