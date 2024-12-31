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Altın fiyatları ne kadar? (31 Aralık 2024)

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2.959 TL'den başlarken, ons altının değeri ise 2.604 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 31 Aralık altın fiyatları...

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 31 Aralık 2024 08:09, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 08:13
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Altın fiyatları ne kadar? (31 Aralık 2024)

Altın fiyatları, 31 Aralık 2024 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 2 bin 602 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalarak 2 milyon 995 bin lira oldu.

Yeni günde ise gram altın güne 2.959 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 838 liradan başladı.

Güncel Altın Fiyatları

  • Gram altın satış fiyatı: 2.959,4670 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 4.838,5900 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 9.677,06 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 19.551,00 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.296,1000 TL
  • Gremse altın satış fiyatı: 48.644,00 TL
  • Ons altın satış fiyatı: 2.604,8800 Dolar

Dolar kaç TL oldu (31 Aralık 2024)

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