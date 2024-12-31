Altın fiyatları ne kadar? (31 Aralık 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 965 TL'den başlarken, ons altının değeri ise 2 bin 608 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 31 Aralık altın fiyatları...
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2024 10:27, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 10:28
Altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 965 liradan işlem görüyor.
Dün, ons fiyatındaki düşüşe rağmen değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 2 bin 963 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 2 bin 965 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 910 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 550 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yatay bir seyirle 2 bin 608 dan işlem görüyor.
Güncel Altın Fiyatları
- Gram altın satış fiyatı: 2.965,4670 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 4.910,5900 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 9.677,06 TL
- Tam altın satış fiyatı: 19.551,00 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.550,1000 TL
- Gremse altın satış fiyatı: 48.644,00 TL
- Ons altın satış fiyatı: 2.608,8800 Dolar