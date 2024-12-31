Dolar kaç TL oldu (31 Aralık 2024)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 35,1987 lira, satışta 35,3397 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,1122 lira, satışta 35,2529 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0390, sterlin/dolar paritesi 1,2540 ve dolar/yen paritesi 156,90 düzeyindeydi.

Yeni gün de ise Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 35,3124 (alış) 35,3554'ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,8353 TL seviyelerinde seyrediyor.