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Dolar kaç TL oldu (31 Aralık 2024)

31 ARALIK ANLIK DÖVİZ KURU: Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Yeni gün de İstanbul serbest piyasada dolar 35,35 liradan, euro 36,83 TL seviyelerinden işlem görüyor. 31 Aralık Salı güncel döviz kurları şöyle...

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2024 10:24, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 10:28
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Dolar kaç TL oldu (31 Aralık 2024)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden /TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 35,3230'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa paralel 35,3370'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 36,7810'dan, sterlin/TL yatay seyirle 44,3610'dan satılıyor.

endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 108 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin izleyeceği ekonomik ve ticari politikalara yönelik belirsizliklerin etkisiyle yılın son işlem gününde negatif bir seyir izlenirken yılbaşı tatili sonrası hafta boyunca işlem hacimlerinin düşük kalması bekleniyor.

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ABD'de 20 Ocak'ta yönetimi devralacak yeni yönetiminin izleyeceği ticari ve ekonomik konular yatırımcıların gündeminde kalmayı sürdürürken olası ek ticari tarifelerin ülkede enflasyonun seyrinin nasıl etkileyeceği belirsizliğini koruyor.

Enflasyonla mücadelenin tahmin edilenden daha uzun sürebileceği ve ABD Merkez Bankasının (Fed) parasal gevşeme sürecinde daha temkinli davranacağı yönündeki beklentiler de risk algısının yükselmesine neden oluyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek yıl iki faiz indirimine gideceğinin tahmin edildiğini ifade ederek makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin, yeni ABD yönetiminin politikaları ve küresel ekonomik gelişmelerin fiyatlamaları etkileyebileceğini belirtti.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek teknik açıdan endeksinde 108,5 seviyesinin direnç, 107,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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