Bakan Kacır açıkladı! Suriyelilerin dönüşünün sanayiye etkisi ne olur?

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır şunları kaydetti:

"Sanayide 6,7 milyon kişi çalışıyor. Bu sayının içinde Suriyelilerin payı çok yüksek değil. Medyada dönem dönem çok yüksekmiş gibi bir izlenim oluşuyor. Bazı bölgelerde, bazı sektörlerde ya da bazı şehirlerde bu yüksek olabilir ama toplam Türkiye sanayisi içerisinde, Suriyeli çalışan sayısı çok mütevazı seviyede. Biz uzun dönemli planlamalar yapıyoruz. Toplam faktör verimliliğini artıracak rekabet gücünün peşindeyiz. Türk sanayisi, ihracatın lokomotifi. 6 milyar dolardan 262 milyar dolar düzeyine yükselen ihracatımızın yüzde 95'i sanayi ürünlerinden oluşuyor. Bu başarı hikayesinde hep birlikte attığımız adımların, planlı sanayileşme yaklaşımlarının çok önemli bir rolü oldu."