Instagram'da yılbaşına 'günübirlik' vurgun!

Günlük kiralık evlere getirilen düzenlemenin üzerinden tam 1 yıl geçti. Bir dönem ülke çapında 70 bini bulan günlük kiralık ev sayısı bir anda eridi.

Yeni yönetmelikle şartları sağlayan ve bakanlıktan 'Turizm Amaçlı Konut İzin Belgesi' alan ev sayısı bugünlerde 30 bini buldu. Ancak bazı ev sahipleri ve emlakçılar hala kaçak olarak bu işleme devam ediyor. Özellikle yılbaşı, resmi tatil günleri ve yaz dönemlerinden kaçak olarak günlük ev kiralayanların sayısındaki artış dikkat çekiyor.

YILBAŞI ÖNCESİ İLANLAR ARTTI

Bakanlık yetkilileri ve kolluk kuvvetleri denetimlere tüm hızıyla devam ediyor. Ancak denetimler ya ilan siteleri ya da şikayet üzerine yapılabiliyor. Bugüne kadar binlerce eve de ceza kesilmiş durumda. Fakat kaçak kiralama işlemleri ağırlıklı olarak İnstagram gibi sosyal medya platformları üzerinden gerçekleşiyor. Bu nedenle takip ve denetim işlemleri daha da zorlaşıyor. Özellikle şikayetlerin daha az olduğu müstakil evler, çok daireli siteler kaçak kiralama için kullanılıyor.

İstanbul Bakırköy'de otelcilik yapan Burak Taşçıoğlu "

Kaçak günlük kiralık evlere getirilen düzenleme sektöre ciddi katkı sundu. Bir dönem ülke çapında 70 binden fazla kaçak ev bulunuyordu. Geçen yılbaşında, düzenleme sonrası bu sayı 30 bine kadar düştü. Ancak denetimler eski sıklıkta yapılmıyor. Bu da bu işi yapanlara fırsat doğuruyor. Özellikle yılbaşı ve resmi tatil günlerinde sosyal medyada 'günlük kiralık ev' paylaşımılar artıyor. Aynı şekilde yaz döneminde de bu fırsatçılığı görüyoruz. Nasıl ki ikinci el otomobil ticareti ve emlak satışı sosyal medyadan yasaklandıysa, günlük kiralama yapan sosyal medya hesaplarına da ceza gelmeli ve kapatılmalı. Kendilerini turizmci olarak gösteren profiller yasak olmasına rağmen, belgesiz şekilde günlük kiralık ev işi yapıyor. Ne vergi veriyorlar ne kayıtları var. Bırakın günlük kiralamayı saatlik ev kiralıyorlar. Yılbaşında 1 gecelik günlük kiralık evin fi yatı 3 bin lirayı buluyor. Otellerde yer olmadığı için insanlar buraları tercih ediyor

1 MİLYON TL'YE KADAR CEZASI VAR

" dedi.

1 Ocak 2024'te konutların turizm amaçlı kiralanması için bakanlıktan izin belgesi alınması zorunluluğu getirildi. Yasa ile 'Turizm Amaçlı Konut İzin Belgesi' bulunan ev sahipleri konutlarını yerli veya yabancı kişilere tek seferde 100 gün veya 100 günden daha kısa süreyle kiralayabiliyor. İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralanan konutları kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanıyor ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için 15 gün süre veriliyor. Bu süre sonunda izin belgesi alınmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetine devam edenlere 500 bin lira idari para cezası uygulanıyor ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için bir kez daha 15 günlük zaman tanınıyor. 1 yıl içinde aynı konutu 4 defadan fazla kiraya verenler hakkında 1 milyon lira ceza veriliyor.