2025 yılı trafik ceza tutarları belli oldu

Belirlenen bu tutar sonrası güncel olarak uygulanan trafik cezaları, vergiler ve harç tutarları yeni yılda yüzde 43,93 oranında zamlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) , ekim ayında enflasyonu verilerini paylaşmış ve Yeniden Değerleme Oranı da (YDO) belli olmuştu.

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