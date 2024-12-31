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57 ilde DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 536 kişi yakalandı

Son 12 günde 57 ilde düzenlenen "GÜRZ-34" operasyonlarında, DEAŞ terör örgütüne yönelik önemli bir adım atılarak 536 şüpheli örgüt mensubu gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Aralık 2024 08:45, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 08:51
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57 ilde DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 536 kişi yakalandı

Son 12 günde 57 ilde düzenlenen "GÜRZ-34" operasyonları kapsamında DEAŞ terör örgütüne yönelik önemli bir adım atıldı. Cumhuriyet Başsavcılıkları, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen operasyonlarda toplam 536 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, MİT Başkanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda, 57 ilde düzenlenen 'GÜRZ-34' operasyonlarında 536 DEAŞ mensubu yakalanmıştır. Şüphelilerin örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü, finans sağladığı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilmiştir. Bu operasyonlarda emeği geçen tüm kahramanlarımızı tebrik ediyorum."

Operasyonlar, Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Diyarbakır gibi büyükşehirlerin yanı sıra birçok ilde eş zamanlı gerçekleştirildi. Yakalanan şüphelilerin örgüt içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttüğü, finansman sağladığı ve çatışma bölgeleriyle doğrudan bağlantılı olduğu belirlendi.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında terörle mücadeledeki kararlılığı vurgulayarak, "Toplumumuzun dayanışması ve ortak değerlerimizle terörün kökünü kazıyacağız. Türkiye, terörle mücadelede güçlü bir duruş sergilemeye devam edecektir." dedi.

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