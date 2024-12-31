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Yurt dışından gelen telefon kayıt ücreti belli oldu

Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni kayıt ücreti ne kadar oldu? 2025 IMEI kayıt ücreti arttı mı? İşte yeni IMEI kaydı tutarları...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Aralık 2024 08:56, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 09:09
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Yurt dışından gelen telefon kayıt ücreti belli oldu

Yeniden değerleme oranının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte birçok alandaki yeni ücretler de belirlendi. 2025 yılı itibarıyla geçerli olacak gelir vergisi tarifesi ile vergi ve harç miktarları açıklandı. Bu kapsamda, telefon IMEI kaydı için ödenecek ücretler de güncellendi.

Yeniden değerleme oranı yüzde 49,93

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin 30 Aralık tarihli sayısında yayımlandı.

Buna göre, 2025 yılında uygulanacak vergi, harç ve diğer maktu tutarlar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyuruldu. 2024 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak ilan edilmiş ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kasım ayında açıklanmıştı.

IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu?

Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yüzde 43,93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranına bağlı olarak telefon kayıt ücretlerinde de artışa gidiliyor. Buna göre, 2025 yılında cep telefonu kayıt ücreti (IMEI kayıt ücreti) 31 bin 692 TL'den 45 bin 614 TL'ye yükselecek.

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