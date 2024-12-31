'Sivas depremi, 6 şubat depremleriyle ilgili'
Sivas'ın Ulaş ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, depremin Ecemiş Fay Zonu üzerinde olduğunu belirtti. Görür, "6 Şubat depremlerinin enerji transferinin bu sarsıntıya etkisi olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Aralık 2024 08:55, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 08:58
Prof. Dr. Naci Görür, Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 23.30 sıralarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.
Sivas'taki sarsıntının, asrın felaketini yaşatan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilişkisi olduğu söyleyen Prof. Dr. Görür, şu ifadeleri kullandı:
"Demin Kertmekaracaören-Ulaş/Sivas'ta 4,3 deprem oldu. Ecemiş Fay Zonunda. Daha önce belirttiğim gibi, 6 Şubat depremlerinin enerji transferinin bu depremde bir etkisinin olduğunu düşünüyorum."Sivas'ta 4,4 büyüklüğünde deprem