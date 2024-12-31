Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı kaynaklı zamlar, benzinde litre başına 82 kuruş, motorinde 77 kuruş ve LPG otogazda 35 kuruş olarak belirlendi.

Yapılan bu düzenleme ile birlikte akaryakıt fiyatlarının, tüketici maliyetine doğrudan yansıması bekleniyor.

Son dönemde döviz kurundaki hareketlilik ve uluslararası piyasalardaki petrol fiyatlarının etkisiyle yükselen akaryakıt fiyatlarına eklenen ÖTV artışı, birçok sektörde zincirleme fiyat artışlarına neden olabileceği öngörülüyor.