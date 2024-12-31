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Fenomen öğretmenlere yaptırım geliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerini sosyal medyada paylaşarak fenomen olmaya çalışan öğretmenlere yönelik yaptırımların uygulamaya konulacağını açıkladı. Uzmanlar, öğrenci haklarının ihlali ve eğitimdeki olumsuz etkiler nedeniyle bu adımın gerekli olduğunu vurgularken, "Ya öğretmen olun ya da fenomen" çağrısında bulundu. Bakan Tekin, CİMER üzerinden gelen şikayetlerin bu kararın temelini oluşturduğunu ifade etti.

Kaynak : Milli Gazete
Haber Giriş : 31 Aralık 2024 09:13, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 09:17
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Fenomen öğretmenlere yaptırım geliyor

Son zamanlarda sosyal medyanın hayatımızın her alanında yer alması ile birlikte her meslek grubu sosyal medya üzerinde "fenomenlik" yarışına girdi. Öğretmenler arasında da hızla yayılan sosyal medya fenomenliği ise son günlerde sık sık gündeme geliyor. MEB Bakanı Yusuf Tekin, fenomen öğretmenlere yönelik yaptırımların geleceğini duyurdu. Uzmanlar ise öğrencilerin rencide edildiği ve rahatsız olduğu uygulamalar nedeniyle atılacak adımların gerekli olduğunu vurguladı.

Fenomen öğretmenler sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) adım atacak. Önceki gün açıklamalarda bulunan MEB Bakanı Yusuf Tekin, fenomen öğretmenlere yönelik yaptırımların uygulamaya konulacağını duyururken, uzmanlar atılan adımın gerekli bir adım olduğunu ifade etti.

Uzmanlar, sosyal medyada fenomen olmak için öğrencileri kullanan öğretmenler için, "Ya öğretmen olun ya da fenomen" çağrısında bulundu.

TEKİN: "UYGULAMALARI HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Sosyal medyada öğrencilerini paylaşan öğretmenler hakkında çokça şikayet geldiğini söyleyen Bakan Tekin, "Velileri ve öğrencileri rencide edecek uygulamalara kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Çünkü CİMER üzerinden bu türden çok şikayet geliyor bize. Bu sınırı iyi korumak lazım. Bununla ilgili uygulamaları hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

"FENOMEN ÖĞRETMENLİK DİYE BİR KAVRAM YOK"

Fenomen öğretmenlere yönelik atılan adımlara ilişkin Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayati Akyol, Milli Gazete'ye açıklamalarda bulundu. Akyol, "Fenomen öğretmenlik konusuna ilişkin yaptırım boyutları nasıl olacak ne kadar olacak bilemiyoruz. Bunun detaylandırılması, üzerine çalışılması gerekiyor. Fenomen öğretmenlik diye bir kavram yok. Fenomenlik lafı medyanın ürettiği bir kavram. Öğretmenin iyisi olur" dedi.

"ÇOCUĞUN RIZASINI ALIYORUM SÖZÜNE SIĞINILMAMALI"

Öğretmenlerin öğrencilerin izinleri olmadan görüntülerini kullanmaması gerektiğini ifade eden Akyol, yapılması gereken uygulamayı işaret ederek, "Resmi izne dayalı veya ebeveynden izin olmadığı müddetçe çocukların görüntüleri böyle kullanılmamalı. Çocuğun rızasını alıyorum sözüne sığınılmamalı. Böyle çocuk rızası olmaz. Bunun önüne geçilmeli" ifadelerini kullandı.

TOLERANS OLABİLİR ANCAK ETKİLEŞİM İÇİN OLAN VİDEOLARDA EĞİTİME DAİR BİR ŞEY YOK

Konu ile ilgili araştırmaların yapılması gerektiğini ifade eden Akyol, "Bu işler hangi alanda yapılıyor bunların araştırılması gerekli. Eğitime dayalı konularda belli bir düzeye kadar tolerans olabilir ama birinin popülaritesi için kullanılmamalı" diye konuştu. Ayrıca Akyol, fenomen öğretmenler tarafından hazırlanan paylaşımların eğitime hiçbir fayda sağlamadığına dikkat çekerek, "Öğretmenler sadece kendilerini öne çıkarıyor. Eğitim ile ilgili, değerler eğitimi ile ilgili bir şey yok. Tıklanma sayımızı artıralım, çocuk mutlu gözüksün deniliyor. Yıllar içerisinde sorunlar artarak devam etti" dedi.

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