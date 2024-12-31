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Çanakkale'de 45 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında yakalanan lastik bottan 45 kaçak göçmen çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2024 09:27, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 09:34
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Çanakkale'de 45 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG-16 Bot Komutanlığı ekipleri, Bozcaada ilçesi açıklarında lastik botla ilerleyen bir grubu tespit etti.

Harekete geçen ekipler, bottaki 45 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekiplerin kıyıya getirdiği düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

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