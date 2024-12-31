TRT dizisiyle gündem olmuştu: Peki Gassal maaşları ne kadar?

Türkiye'nin birçok şehrinde "Ölünce beni kim yıkayacak?" reklam panoları ile gündem olan Gassal dizisi, kısa sürede milyonlar tarafından izlendi.

TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan ve başrolünde Ahmet Kural'ın, yönetmen koltuğunda ise Selçuk Aydemir'in yer aldığı dizi, son günlerin en çok konuşulan yapımları arasına adını yazdırdı. Dizi üzerine yürütülen tartışmaların ardından 'gassallık' mesleği de merak konusu haline gelirken, bu mesleğe mensup kişilerin aldığı maaşlar sosyal medyada gündem oldu.

GASSAL NEDİR?

İslam dininde hayatını kaybeden bir insanın cansız bedenini yıkamak, ölen kişiye hem bedensel hem de ruhsal saygı gösterilmesi anlamı taşımakta.

Bu uygulamada cenazeleri yıkayan kişilere ise 'gassal' adı verilmekte.

Belediyeler ya 657e tabi memur ya da sözleşmeli statüde gassal istihdam etmektedir.

GASSAL MAAŞLARI NE KADAR?

Yaşanılan şehir ve görev yapılan camiye göre değişiklik gösterse de, ortalama gassal maaşları tecrübeye göre şu şekilde değişiklik gösteriyor:

657'e tabi statüde, lise mezunu olarak yeni başlayan bir Gassal 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle 36 bin TL maaş almaktadır. İşye yeni başlayan yükseköğrenim mezunu bir gassal ise 36 bin lira civarında maaş almaktadır.

Ancak 20 yıllık bir deneyime sahip 1/1 derece kademedeki Gassal maaşı 38 bin 500 liraya yükselmektedir.

Gassal dahil tüm memur maaşları için tıklayınız

GASSAL DİZİSİNİN KONUSU NE?

"Kimi zaman kimsesiz insanların cenazesini yıkayan Baki, onlar gibi olmamak için çabalamaya başlar. Hayatı boyunca uzak kaldığı şeylerle yüzleşir. Sosyalleşmeyi, evlenmeyi, toplum içine karışmayı deneyimler. Fakat 30'lu yaşlarına kadar bilinçli uzak durduğu şeyler onun için gerçekten de anlamsızdır. Instagram için sürekli fotoğraf çekilen gençler, sırf adet yerini bulsun diye yapılan evlilikler, arkadaş çevresinde söylenen pembe yalanlar onun için saçmadır. Kendisini yıkayacak birilerini bulma telaşı ile giriştiği bu yolda toplumu objektif bir gözle inceleme imkanı bulur. Bu yolculuğun sonunda ise geçmişinde yaşadığı büyük travmalarla yüzleşerek, yaşadığı kaygının temelinde ölüm korkusunun olduğunu keşfedecektir."