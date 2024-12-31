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SPK, gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin tarifeyi güncelledi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), gayrimenkul değerleme hizmetlerine yönelik tarifeyi güncelledi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, brüt metrekaresi 250'yi aşmayan konut, ofis veya bürolar için değerleme ücreti 5 bin 874 liradan 11 bin 748 liraya yükseltildi. Yeni tarifeyle yalılar, eski eserler, akaryakıt istasyonları ve ticari yapılar için de farklı kategorilerde artışlar belirlendi. Bu düzenleme, 2025 yılında yürürlüğe girecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2024 10:00, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 09:58
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SPK, gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin tarifeyi güncelledi

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) belirlenen gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin tarife kapsamında, brüt metrekaresi 250'yi aşmayan konut, ofis veya bürolar için değerleme ücreti 5 bin 874 liradan 11 bin 748 liraya yükseltildi.

SPK'nın, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2025'te brüt metrekareye göre uygulanacak değerleme ücreti imarlı veya imarsız bağ, bahçe, tarla, tarım alanı, özel orman için 11 bin 712 lira ile 16 bin 34 lira arasında değişecek. Söz konusu tutar, arsalarda 14 bin 986 lira ila 28 bin 80 lira arasında uygulanacak.

Değerleme ücreti, dükkan, plaza ve iş merkezlerinde 100 metrekareye kadar olanlar için 11 bin 966 lira, 101-500 metrekare arası değişenlerde ise 13 bin 990 lira düzeyinde uygulanacak. Büyüklüğü 20 bin metrekareyi aşan dükkan, plaza ve iş merkezi için değerleme ücreti 178 bin 506 liraya kadar çıkarken, yalılar ve eski eser niteliğindeki gayrimenkuller için değerleme ücreti olarak 56 bin 742 lira alınacak.

Bağımsız bölüm niteliği kazanmış konut, ofis veya bürolarda brüt metrekaresi 250'yi aşmayanlar için değerleme ücreti 5 bin 874 liradan 11 bin 748 liraya çıkarılırken, bu tutar, metrekaresi 251 ila 500 arasında bulunanlar için 13 bin 478 lira düzeyinde belirlendi. Brüt metrekaresi 501'den fazla olan konut, ofis veya bürolara yönelik değerleme ücreti ise 15 bin 964-37 bin 46 lira bandında değişiklik gösterecek.

Akaryakıt istasyonları için 65 bin 214 liraya revize edilen değerleme ücretleri, üretim, depolama, zirai ve sınai nitelikli yapılar için brüt metrekaresine göre 10 bin 798 lira ila 90 bin 262 lira arasında değişecek.

Değerleme ücreti, AVM, hastane, sağlık tesisi, okul, otel, motel, pansiyon, konaklama tesisi, kültür tesisi, kütüphane, sinema salonu, tiyatro salonu, sergi salonu, gösteri merkezleri, düğün salonları, nikah daireleri, dini ve askeri tesisler ile spor tesis ve kompleksleri gibi hizmet amaçlı kullanılan gayrimenkuller için de brüt metrekaresindeki değişime göre 11 bin 966 lira ila 178 bin 506 lira arasında olacak.

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