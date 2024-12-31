Basketbolcu Mihrace'nin öldüğü davadan 1 yıl 8 ay hapis çıktı

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre; Diyarbakır'da bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpmasıyla hayatını kaybeden Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Basketbol Takım oyuncusu Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın (31) ölümüyle ilgili dava karara bağlandı. Mahkeme, Mihrace'nin bilirkişi raporuna göre asli kusurlu olması nedeniyle genç kadına çarparak ölümüne neden olan tutuksuz sanığı 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırdı, bu cezayı da 5 yıl süreyle erteledi.

Dicle Üniversitesi yerleşkesinin bulunduğu Hayati Avşar Caddesi üzerindeki Kız Öğrenci Yurdu önünde bisikletiyle yolun karşına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpmasıyla havaya savrularak hayatını kaybeden basketbol oyuncusu Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın ölümüyle ilgili dava Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Sanık M.K ifadesinde, "4 şeritli bir yoldu, orta refüjde çok sık insan boyunu aşan ağaçlar vardı. Hanımefendinin kullanmış olduğu bisiklet ile kafa kafaya geldik. Frene bastım ancak duramadım. Durma durumum zaten yoktu. 40 kilometrenin üzerinde hızım yoktu. Bu olay nedeniyle çok üzüldüm. Kastım yoktur, beraatimi talep ederim" dedi. Aile ise kızlarına çarparak ölen sanıktan şikayetçi oldu.

Mahkeme, alınan bilirkişi raporuna göre, yasal hız sınırının o bölgede 30 kilometre olduğunu, sanığın ise herhangi bir tehlikeyi algıladığında reaksiyona geçecek ölçüde duruş/manevra yapabilecek seviyede kullandığı aracın hızını azaltmadığını belirtti.

MİHRACE ASLİ KUSURLU BULUNDU

Sanığın kanında ve idrarında alkol, uyuşturucu ve uyarıldı maddeye rastlanılmadığı, bu nedenle tali kusurlu, Mihrace'nin ise asli kusurlu olduğunu ifade etti. Yine kaza tespit tutanağında sanığın araç kullanırken belirli bölgelere yaklaşırken hızını azaltmamaktan tali kusurlu ölenin de bisikleti yaya yolunda sürmediği için asli kusurlu olduğuna ilişkin tespit yapıldığı vurgulandı. Mihrace'nin bisikletiyle yaya geçidine geldiğinde bisikletinden inip yeterli kontrolleri sağlayarak yaya geçidinden geçişini güvenli bir şekilde gerçekleştirmesi gerekirken buna riayet etmediği, taşıt yolu üzerinde seyir halinde olan araçların seyir durumlarını kontrol etmeden kendi can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde bisikletin üzerinde yaya geçidinden kontrolsüz şekilde karşıya geçmeye çalıştığı bildirildi.

1 YIL 8 AY HAPİS 5 YIL ERTELEME

Sanığın da gündüz vakti meskün mahaldeki cadde üzerinde seyir halindeyken yaya geçidine yaklaştığında hızını tedbir alabileceği uygun seviyeye düşürüp seyrini kontrollü bir şekilde sürdürmesi gerekirken bu kurala uymayarak tali kusurlu olduğunun bilirkişi raporuyla sabit olduğuna dikkat çekildi. Mahkeme bu nedenle sanığı "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl hapisle cezalandırdı, ardından sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini de gözeterek cezayı 1 yıl 8 aya indirdi. Mahkeme sanığın bu cezasını da 5 yıl süreyle erteledi.