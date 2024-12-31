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Eski eşinin üzerine benzin döküp yaktı

Antalya'da motosiklet tamircisi Gürhan Ü. (42), 20 gün önce boşandığı Pınar Z'nin (36) üzerine benzin döküp ateşe verdi. Kadın ağır yaralanırken, kaçan şüpheli yakalandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Aralık 2024 11:35, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 12:06
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi'nde motosiklet tamircisi Gürhan Ü. 11 Aralık'ta boşandığı Pınar Z.'yi takip ederek çalıştığı iş yerine geldi. Motosikletini iş yerinin yakınına bırakan Gürhan, Pınar Z. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi ile Gürhan, yanında getirdiği benzin dolu kovayı Pınarın üzerine döktü. Gürhan, kaçmaya çalışan kadını yakalayıp, elindeki çakmağı ateşledi. Şüpheli kaçarken, vücudu alev alan kadına çevredekiler yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. İhbarla gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından 1 çocuk annesi Pınar Z.'yi yanık merkezi olan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

"GEÇENE KADAR KADINI YAKTI"

Olayın yaşandığı yerin karşısındaki iş yerinde çalışan Dursade Ö, "Karşıda kasapta çalışıyordum. Bir gürültü duydum. Sonrasında kadının çığlığını duydum. İş yerinde çalışan kadınla beraber koşmaya başladık. Trafikten dolayı karşıya geçmekte zorlandık. Geçene kadar benzin dökerek kadını yaktı. İş arkadaşlarımız yangın söndürme tüpüyle alevleri söndürdü. Kadında yanıklar vardı ve gözü görmüyordu. Yüz, saç, eller ve ayaklar komple yanıktı" dedi.

'BANA ÇOCUĞUMU GÖSTERMİYORDU'

Kadına ait ayakkabı, yanan montu ve benzinin konulduğu kova delil olarak toplanırken, polis şüpheliyi 1 saat içerisinde yakalandı.

Gözaltına alınan Gürhan ü., Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Gürhan Ü. ilk ifadesinde, "Eski eşim boşandıktan sonra tavırları değişti. Bana çocuğumu göstermiyordu. Bundan dolayı da bugün sabah çalıştığı iş yerinin oraya gittim. Gitmeden önce de akaryakıt istasyonundan benzin aldım. Normalde aklımda böyle bir şey yoktu ama sabah aklıma geldi. Bir süre konuşmaya çalıştım ama tartışınca olayı gerçekleştirdim" dedi.

Pınar Z.'nin eski eşi hakkında daha önce 3-4 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

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