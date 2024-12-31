İYİ Partili meclis üyeleri CHP'ye geçti

İYİ Parti'de yerel seçimlerde alınan hezimetin ardından başlayan istifa furyasına yenileri eklendi. Kayseri'de Yeşilhisar Belediyesi'nin İYİ Partili Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Balak ve Teyfik Tiryaki, partilerinden istifa ederek CHP'ye geçti.

MECLİS ÜYELERİNE ROZETLERİNİ, GENÇ TAKTI

CHP'ye katılan meclis üyelerinin rozetini ise CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç taktı. Partilerine katılan meclis üyelerine başarılar dileyen Aşkın Genç, şu ifadeleri kullandı:

'Bugün İl Başkan Yardımcımız Sayın Umut Yılmaz ve Develi İlçe Başkanımız Sayın Yusuf Bulut ile birlikte Yeşilhisar İlçe Danışma Kuruluna katıldık. Partimizin yeni hazırlanacak parti programı ile ilgili görüş ve önerilerde bulunan başta İlçe Başkanımız Sn. Hasan Balak olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Danışma Kurulu vesilesi ile baba ocaklarına geri dönen belediye meclis üyeleri Mustafa Balak ve Teyfik Tiryaki beylerin rozetlerini de hep birlikte taktık, kendilerine hoşgeldiniz diyor, başarılar diliyoruz.'