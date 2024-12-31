Kamuya 1830 engelli personel alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş 2025 yılına saatler kala engelli vatandaşlar için kamuda istihdam açıklamasında bulundu.

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