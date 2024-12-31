Kamuya 1830 engelli personel alınacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Yeni yılla beraber bir müjdemiz olacak engelli bireylerimize, 1830 engelli vatandaşımızın e-KPSS üzerinden kamuda istihdamını sağlayacağız" dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2024 12:00, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 12:06
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş 2025 yılına saatler kala engelli vatandaşlar için kamuda istihdam açıklamasında bulundu.
Bakan Göktaş şunları kaydetti:
"Yeni yılla beraber bir müjdemiz olacak engelli bireylerimize, 1830 engelli vatandaşımızın e-KPSS üzerinden kamuda istihdamını sağlayacağız"