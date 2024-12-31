Karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 3'ü çocuk, 5 kişi hastanelik oldu

Olay, sabaha karşı Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Hanımeli Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın zemin katındaki dairede meydana geldi.

5 kişinin yaşadığı aile, evlerinde ısınmak için mangal üzerinde kömür yaktı. Sabaha karşı rahatsızlanıp uyanan Halime Y., çocuklarını ve eşini uyandırdıktan sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde karbonmonoksit gazından etkilendikleri belirlenen Halime Y., eşi Abdullah Y. ile çocukları Belinay Y. (13), Bulem Y. (8) ve Beril Y. (3) hastaneye kaldırdı. Anne ve çocukları Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, baba Abdullah Y. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olay yeri inceleme ekipleri evde ve binada inceleme yaptı. Aile bireylerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

'DOĞAL GAZIMIZ OLMADIĞINDAN DOLAYI YAKTILAR'

Ailenin komşuları Kuttusi Bayır, "Ben sabah kalktığımda polis ve ambulanslar buradaydı. Geldiğimde kömürden zehirlenmişler, hepsini gördüm ama eve girmedim. Sadece Abdullah Bey dışarıda yatıyordu; onu alıp ambulansa kadar götürdüm. Allah'a şükür şu anda durumları iyi. Çocuklar üşümesin diye mi bilmiyorum mangalı yakmışlar. Doğal gazımız olmadığından dolayı bunları yaktılar. Yaktıktan sonra unutmuşlar mı, uyumuşlar mı bilmiyorum. Ufak bir kaza geçirdiler" ifadelerini kullandı. Olay yerine gelen evin sahibi Yüksel Gökbay ise, "Polisler gelince biz duyduk. Hastaneye kaldırıldılar. Yaktıkları mangal kömürüydü" dedi.

Darıca ilçesinde 3 gün önce meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamaların ardından ilçede doğal gaz kesintileri yaşanmıştı.