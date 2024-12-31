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Erdoğan: Vatandaşımızın refah kaybını telafi edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl mesajında "Vatandaşımızın refah kaybını telafi edecek, alım gücünü artıracak politikalara ağırlık vermek suretiyle inşallah daha iyi yerlere geleceğiz" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Aralık 2024 13:16, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 13:20
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında ekonomiye yönelik mesajlar da verdi.

Enflasyondaki düşüşün özellikle yılın son aylarında artarak devam etmesinin, 2025 yılı hedeflerine ulaşacaklarını teyit ettiğini dile getiren Erdoğan şunları kaydetti:

"Vatandaşımızın refah kaybını telafi edecek, alım gücünü artıracak politikalara ağırlık vermek suretiyle inşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Konut, kira ve gıda başta olmak üzere fahiş fiyatlarla milletin ekmeğine göz diken fırsatçılarla mücadelemizi 2025 senesinde de kararlılıkla devam ettireceğiz. Vatandaşlarımdan geçmişte Türkiye'ye çok ağır faturalar ödetmiş, popülist söylemlere prim vermemelerini özellikle istirham ediyorum. Son 22 yılda, bu ülkenin ve milletin tüm meselelerini nasıl biz çözdüysek ekonomideki konjonktürel sıkıntıların üstesinden de yine biz geleceğiz. Doğru yoldayız, Allah'ın izniyle hedeflerimize de ulaşacağız. Sizlerden sadece biraz daha sabır, metanet ve anlayış istiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024'ün son haftalarının köklü tarihi, beşeri ve komşuluk ilişkileri bulunan Suriye'de yeni bir dönemin kıvılcımı olduğunu vurgulayarak, "Yeni dönemin Suriye'de kalıcı barışa, huzura, istikrara ve ekonomik refaha kapı aralaması için gereken her türlü desteği sağlayacağız. Suriye'de istikrar ortamı kök saldıkça inanıyorum ki 13 yıldır vatan hasreti çeken Suriyeli muhacirlerin gönüllü geri dönüşü de kolaylaşacaktır. Bu süre boyunca 'ensar millet' olmanın en güzel örneklerini sergileyen tüm vatandaşlarımdan 'Allah razı olsun' diyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '2024 yılı özeti' paylaşımı

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