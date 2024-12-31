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Orhan Kemal'in evi satışa çıkarıldı: Fiyatını duyanlar inanamadı

Türk edebiyatının usta kalemlerinden Orhan Kemal'in, 1954-1966 yılları arasında İstanbul'un Fatih Cibali semtinde kiracı olarak oturduğu ev, mülk sahibi tarafından satışa çıkarıldı. 2 katlı evin satışına emlakçı aracılığıyla başlandı ve evin dışına satılık afişleri asıldı. Üç ay önce 10 milyon liradan satışa sunulan bu evde, Orhan Kemal'in 35'e yakın eserini yazdığı biliniyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Aralık 2024 13:25, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 14:09
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Türk edebiyatının önemli isimlerinden Orhan Kemal'in, 1954-1966 yılları arasında İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Cibali semtinde kiracı olarak oturduğu 2 katlı ev, mülk sahibi tarafından satışa çıkarıldı. Evin dışına satılık afişleri asıldı. Orhan Kemal'in, bu evde yaklaşık 35 eserini kaleme aldığı biliniyor.

EVİN BEDELİ 10 MİLYON LİRA

Evin satış fiyatı, üç ay önce 10 milyon lira olarak belirlenmişti. Bu süreçte, evle ilgilenen alıcılar İstanbul'un yanı sıra Ankara ve Antalya gibi farklı şehirlerden de çıktı. Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü'nün de doğduğu ev olan bu 2 katlı yapı, edebiyatseverler ve koleksiyoncular için tarihi ve kültürel bir değer taşıyor.

"KÜTÜPHANE YA DA ATÖLYE OLABİLİR"

Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü, "Şu var en yüksek makam Cumhurbaşkanlığı, Kültür Bakanlığı veya hatta başka bir bakanlık Ticaret Bakanlığı da olur, bu işe el atabilir. Orasını yani yine bir Orhan Kemal evi olabilir; belki Orhan Kemal'in resimlerinden oluşan çünkü o evde çekilen fotoğraflar var.

Fotoğraflar dışarıya konularak güzel bir süsleme yapılabilir. Çocuklara atfedilen edilen bir kütüphane, bir atölye olabilir" diye konuştu.

Öğütçü, "Fatih Belediyesi sağ olsun, binanın biraz bakımını yaptı, boyasını yaptı. Binanın üstüne de ben bilgileri verdim 'Orhan Kemal burada oturmuştur' diye bir tabela da koydular ve o süreçte hem başkana teşekkür ziyaretinde bulunduğumda 'Evi bir kültür mirası olarak alabilirler mi? Fatih Belediyesi bu şekilde değerlendirebilir mi?' diye söyledim. Onlar da 'Bir araştıralım' dediler fakat oradan da yine bir şey çıkmadı. Şu son süreçte de çeşitli makamlarla hep görüştüm. İBB ile de görüştüm, Valilik makamı, Fatih Belediyesiyle hep görüştüm. Bugün geldiğimiz noktada ben de basından öğrendim. İlanlar var; evi satışa çıkarmışlar, çok şaşırdım" dedi.

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