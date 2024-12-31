Yurt dışına çıkışta 'pul' dönemi sona eriyor
Yurt dışına çıkışta 'pul' dönemi sona eriyor
Yeni Yıl Süprizi, %0 Faizli 55.000 TL!
Yeni Yıl Süprizi, %0 Faizli 55.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Yılbaşında İstanbul ve Ankara'da bu yollar kapalı olacak
Yılbaşında İstanbul ve Ankara'da bu yollar kapalı olacak
Plastik poşet fiyatı zamlanıyor
Plastik poşet fiyatı zamlanıyor
Bahçeli'den İmralı-DEM teması hakkında ilk mesaj
Bahçeli'den İmralı-DEM teması hakkında ilk mesaj
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Erdoğan: Vatandaşımızın refah kaybını telafi edeceğiz
Erdoğan: Vatandaşımızın refah kaybını telafi edeceğiz
ÖTV muafiyetli araç alımına 5+5 formülü
ÖTV muafiyetli araç alımına 5+5 formülü
Eski bakan Nahit Menteşe hayatını kaybetti
Eski bakan Nahit Menteşe hayatını kaybetti
Ekmeğe zam geliyor! Kaç lira olacak?
Ekmeğe zam geliyor! Kaç lira olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '2024 yılı özeti' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '2024 yılı özeti' paylaşımı
TRT dizisiyle gündem olmuştu: Peki Gassal maaşları ne kadar?
TRT dizisiyle gündem olmuştu: Peki Gassal maaşları ne kadar?
Niğde skandalının ardından Aile Bakanı'ndan bakanlık personeline uyarı
Niğde skandalının ardından Aile Bakanı'ndan bakanlık personeline uyarı
2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve harcırah cetveli
2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve harcırah cetveli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Yemek ve yol ücretleri arttı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Yemek ve yol ücretleri arttı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 93 uzman yardımcısı alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 93 uzman yardımcısı alacak
Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
Yüksek faizin faturası: 15 ayda 235 milyar dolar
Yüksek faizin faturası: 15 ayda 235 milyar dolar
Yurt dışından gelen telefon kayıt ücreti belli oldu
Yurt dışından gelen telefon kayıt ücreti belli oldu
'Sivas depremi, 6 şubat depremleriyle ilgili'
'Sivas depremi, 6 şubat depremleriyle ilgili'
2025 yılı trafik ceza tutarları belli oldu
2025 yılı trafik ceza tutarları belli oldu
Instagram'da yılbaşına 'günübirlik' vurgun!
Instagram'da yılbaşına 'günübirlik' vurgun!
Bakan Kacır açıkladı! Suriyelilerin dönüşünün sanayiye etkisi ne olur?
Bakan Kacır açıkladı! Suriyelilerin dönüşünün sanayiye etkisi ne olur?
Yılbaşı gecesi yağmura dikkat (haritalı)
Yılbaşı gecesi yağmura dikkat (haritalı)
Sivas'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Sivas'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
28. Dönemde rekor ayrılık: 28 milletvekili partisinden ayrıldı
28. Dönemde rekor ayrılık: 28 milletvekili partisinden ayrıldı
E-ticarette yeni dönem: 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak!
E-ticarette yeni dönem: 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak!
Rejimin çökmesinden sonra kaç Suriyeli ülkesine döndü
Rejimin çökmesinden sonra kaç Suriyeli ülkesine döndü
Açlık sınırı şimdiden yeni asgari ücrete yaklaştı
Açlık sınırı şimdiden yeni asgari ücrete yaklaştı
SGK borcu krizi! Belediyelere haciz işlemleri başlatıldı
SGK borcu krizi! Belediyelere haciz işlemleri başlatıldı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bahçeli'den İmralı-DEM teması hakkında ilk mesaj

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetinin İmralı'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la yaptığı görüşmeye ilişkin "Bu görüşmenin genel hatlarıyla medyaya yansıyan bazı bölümleri demokrasiyi, Türk-Kürt kardeşliğine bağlanan umutları nispeten takviye etmekle kalmamış hayırlı bir başlangıcın ivmesi olmuştur" dedi. Bahçeli, "Oyalanacak ve israf edilecek vakit kalmamıştır. Türkiye için kader ve karar anı gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Aralık 2024 14:12, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 14:13
Yazdır
Bahçeli'den İmralı-DEM teması hakkında ilk mesaj

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yıl mesajı yayımladı.

Bahçeli yeni yıl mesajında, DEM Parti heyetinin İmralı'da terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la yaptığı görüşmeye değinerek, "İmralı ile DEM Parti temsilcileri arasında 28 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen görüşme ve bu görüşmenin genel hatlarıyla medyaya yansıyan bazı bölümleri demokrasiyi, Türk-Kürt kardeşliğine bağlanan umutları nispeten takviye etmekle kalmamış hayırlı bir başlangıcın ivmesi olmuştur" ifadesini kullandı.

Sıranın sözden, eylem safhasına geldiğini belirten Bahçeli, "Nihayetinde müspet ve müşahhas sonuçların kademe kademe sahnelenmesi gecikmeksizin ifa ve ilan edilmelidir" dedi.

"Tasfiye kaçınılmaz"

Bahçeli, yeni şartlar ve dönüşen konjonktürde, Türkiye karşısında PKK/YPG terör örgütünün Irak'ın kuzeyiyle birlikte Fırat'ın batısı ya da doğusunda tutulmasının hayal olduğunu belirtip, terör örgütünün tasfiyesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Terör örgütünün bölgede harekat ve manevra sahasının kalmadığına dikkat çeken Devlet Bahçeli, "Silahlar ya gömülecek ya da silah tutanlar gömülecektir. Yurt içinde ve yurt dışında elinde silahla gezen hiçbir caniye ve terör örgütüne müsamaha yoktur" dedi.

"Türk milleti ihanete boyun eğmeyecek"

MHP lideri, Suriye'deki yeni yönetimin açıklamalarının umut verici olduğunu da ifade etti. Bahçeli, şöyle devam etti:

"Ne yurt içinde ne de yurt dışında teröre kesinlikle ödün verilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti terörle mücadelesini dirayet ve cesaretle icra etmektedir, buna da devam edecektir. Geldiğimiz bu aşamada Kürt kardeşlerimiz oynanan kanlı oyunun içyüzünü okumuş, hıyanetin azılı figüranlarını tanımış, emperyalizmin cinayet kampanyasını görmüştür. Bu nedenle bölücü terör örgütünün Kürt kardeşlerimizin iradesine ve istikbaline ipotek koyma teşebbüsü boşa düşmüştür. Türk ile Kürt'ün arasına girmek, fitneye koçbaşılık yapmak, bozgunculuk ve bölücülük dayatmasıyla bin yıllık kardeşliği baltalamaya çalışmak boşuna bir hevestir. Türk milleti bu ihanete boyun eğmeyecektir."

"Türkiye için karar anı gelmiştir"

2025'in Türk ve Türkiye yüzyılının ikinci yılı olduğunu belirten Bahçeli, "Ortada yeni bir çözüm veya açılım diye bir süreç hiç yoktur. Olan ve olması gereken milli beka ve gelecek adına muhataplarının aktif, önşartsız, hesapsız, hilesiz, güven veren ve hasbi şekilde devreye girmesidir." dedi.

Bahçeli, "Oyalanacak ve israf edilecek vakit kalmamıştır. Türkiye için kader ve karar anı gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber