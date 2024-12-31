Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen kişi öldü
Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 38 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2024 15:25, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 15:25
Niğde'nin Altunhisar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 38 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Ulukışla köyünde müstakil evde yaşan Yavuz Ö'den haber alamayan yakınları, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Eve gelen ekipler, hareketsiz yatan Yavuz Ö'nün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yavuz Ö'nün cenazesi, incelemenin ardından Altunhisar İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.