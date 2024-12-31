Yozgat 2025 yerine 2026'ya girdi
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediye tarafından, asılan "Hoş geldin 2026" yazılı pankart sosyal medyada gündem olurken Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci söz konusu paylaşıma açıklık getirdi.
Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki Şakir Efendi Şehir Meydanı'ndaki ekrana 'Hoş geldin 2026' yazısı yansıtıldı.
Görüntüler kısa sürede gündem olurken; Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'den de açıklama geldi.
Sorgun'un 'gelecek vizyonuna' vurgu yapan Ekinci paylaşımında şunları kaydetti:
"Herkes 2025'e merhaba derken, biz Sorgun Belediyesi olarak ufukta görünen yeni yılı 'bir yıl' erkenden kutluyoruz. Neden mi? Aslında Sorgun hep 10 yıl ilerde ama bu sefer bir yıl fazlayla yetinelim dedik"
Herkes 2025'e merhaba derken, biz Sorgun Belediyesi olarak ufukta görünen yeni yılı "bir yıl" erkenden kutluyoruz. Neden mi? Aslında Sorgun hep 10 yıl ilerde ama bu sefer bir yıl fazlayla yetinelim dedik! pic.twitter.com/v6fjKUBCuSMustafa Erkut Ekinci (@m_erkutekinci) December 30, 2024