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Adalet Bakanı Tunç: 2025'i 'Adaletin Yüzyılı' yapacağız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "2025 yılında ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı, daha büyük ve güçlü Türkiye için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. Hukukun üstünlüğünü koruyacak, adalete olan güveni daha da artıracak, temel hak ve özgürlükler ile insan onurunu en üst seviyede tesis edecek önemli düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz, 'Türkiye Yüzyılı'nı 'Adaletin Yüzyılı' yapacağız" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Aralık 2024 16:06, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 16:34
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Adalet Bakanı Tunç: 2025'i 'Adaletin Yüzyılı' yapacağız

Bakan Tunç, yeni yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2024 yılını geride bırakırken 2025 yılına yeni umutlar, yeni projeler, yeni hedeflerle giriyoruz. Yeni yılın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, tüm insanlık için barış ve huzur getirmesini diliyorum. Her zaman olduğu gibi 2024 yılında da destekleriyle yanımızda olan aziz milletimiz ve ülkemiz için çalışmalarımızı kesintisiz sürdürdük. Demokratik hukuk devletinin tahkimi, daha güvenilir ve erişilebilir adalet sisteminin tesisi yolunda önemli mesafeler aldık. Adaletin bütün erdem ve değerlerin merkezi olduğu bilinciyle vatandaşlarımızın adalet hizmetlerimize eksiksiz ve kesintisiz bir şekilde ulaşmasını sağlamak için başta deprem bölgesi olmak üzere yeni adalet binalarının, adli tıp grup başkanlıklarının, mahkemelerin açılışlarını yaptık ve temellerini attık. Adaletin gecikmeden tecellisinde en önemli unsurun insan olduğu anlayışıyla atamalarını gerçekleştirdiğimiz yeni hakim-savcılarımız ve adalet personelimizle yargı teşkilatımızı daha da güçlendirdik. İnsan kaynağımızın niteliğini ve hukuk eğitiminin kalitesini artırmaya yönelik Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nı hayata geçirdik. Hakim ve savcılarımızın kürsüye daha donanımlı ve güçlü çıkmaları için hakim ve savcı Yardımcılığı sistemini başlattık" ifadelerini kullandı.

'MODERN BİLİŞİM İMKANLARINI KAZANDIRDIK'

Yargının teknolojik altyapısını geliştirmek için önemli adımlar attıklarını kaydeden Bakan Tunç, "Bu kapsamda yargı sistemine modern bilişim imkanlarını kazandırdık. Adalet hizmetlerinin önemli bir parçası olan noterlerimizle ilgili önemli düzenlemeleri hayata geçirdik, yeni noterlikler ihdas ettik. Savunmanın ve avukatlık mesleğinin güçlendirilmesi amacıyla birçok yenilik ve düzenlemeyi hayata geçirdik. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini geliştirerek toplumsal barışa katkı sunmayı sürdürdük. Hukukun üstünlüğünü esas alan, öngörülebilir ve gecikmeyen bir adalet sistemi vizyonuyla hazırladığımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak olan Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni hazırladık" dedi.

2025 yılında çalışmalara devam edeceklerini kaydeden Tunç, "Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde son 22 yıldır olduğu gibi 2025 yılında da ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı, daha büyük ve güçlü Türkiye için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. Hukukun üstünlüğünü koruyacak, adalete olan güveni daha da artıracak, temel hak ve özgürlükler ile insan onurunu en üst seviyede tesis edecek önemli düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz, 'Türkiye Yüzyılı'nı 'Adaletin Yüzyılı' yapacağız. Milli birlik ve beraberliğimizden asla ödün vermeyecek, iç cephemizi daha da tahkim edecek, ülkemizin huzuruna kasteden terör örgütleri ve şer şebekeleriyle mücadelemizden kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Ülkemizi toplumsal uzlaşmayı esas alan, demokratik, kuşatıcı, sivil bir Anayasa'ya kavuşturmanın gayreti içinde olacağız. Başta Filistin olmak üzere bölgemizde ve dünyanın farklı bölgelerinde akan kan ve gözyaşının durması için mücadelemizi sürdürecek, her platformda adaleti, hakkı ve hakkaniyeti savunmaya devam edeceğiz. Ülkemize nice yatırım ve hizmetleri kazandıracağımız 2025 yılının huzur, mutluluk ve bereketli bir şekilde geçmesini temenni ediyor, aziz milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

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