Bakanlık açıkladı: Belediyenin antik kentteki kaçak restoranı yıkılacak

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Knidos Antik Kenti'nde Çevre Düzenleme Projesi'nin ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda mevzuata uygun şekilde yürütüldüğünü belirtti. Açıklamada, Datça Belediyesi'ne ait restoranın 1'inci derece arkeolojik sit alanında yer aldığı ve kaçak yapı olduğu vurgulandı.

Kaçak yapının kaldırılması için 2002-2011 yılları arasında dört kez yıkım kararı alındığı ancak bu kararların uygulanmadığı ifade edildi. Restoranın kaldırılmasının ardından, Prof. Dr. Ertekin Doksanlatı ve ekibinin yürüttüğü kazılarla bölgedeki eserlerin gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.

Muğla Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan çevre düzenleme projesi kapsamında, Geleceğe Miras Projesi çerçevesinde kamulaştırma, arkeolojik kazı, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları yapılacak. Knidos Antik Kenti'nde toprak altındaki tarihi eserlerin ortaya çıkarılmasıyla bölgenin kültürel değerine katkı sağlanması planlanıyor.