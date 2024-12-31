Bakanlık açıkladı: Belediyenin antik kentteki kaçak restoranı yıkılacak

IMEI kayıt ücreti, sıfır telefon ücretini geçti
IMEI kayıt ücreti, sıfır telefon ücretini geçti
Yeni Yıl Süprizi, %0 Faizli 55.000 TL!
Yeni Yıl Süprizi, %0 Faizli 55.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Tesla Türkiye'den yeni sistem: Eski araçlar yeniyle değiştirilebilecek
Tesla Türkiye'den yeni sistem: Eski araçlar yeniyle değiştirilebilecek
16 dokunulmazlık dosyası TBMM'de! Aralarında Özel de var
16 dokunulmazlık dosyası TBMM'de! Aralarında Özel de var
Ayakkabı boyacısının 7 bin TL için hayatı karardı
Ayakkabı boyacısının 7 bin TL için hayatı karardı
Yurt dışına çıkışta 'pul' dönemi sona eriyor
Yurt dışına çıkışta 'pul' dönemi sona eriyor
Yılbaşında İstanbul ve Ankara'da bu yollar kapalı olacak
Yılbaşında İstanbul ve Ankara'da bu yollar kapalı olacak
Plastik poşet fiyatı zamlanıyor
Plastik poşet fiyatı zamlanıyor
Bahçeli'den İmralı-DEM teması hakkında ilk mesaj
Bahçeli'den İmralı-DEM teması hakkında ilk mesaj
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Erdoğan: Vatandaşımızın refah kaybını telafi edeceğiz
Erdoğan: Vatandaşımızın refah kaybını telafi edeceğiz
ÖTV muafiyetli araç alımına 5+5 formülü
ÖTV muafiyetli araç alımına 5+5 formülü
Eski bakan Nahit Menteşe hayatını kaybetti
Eski bakan Nahit Menteşe hayatını kaybetti
Ekmeğe zam geliyor! Kaç lira olacak?
Ekmeğe zam geliyor! Kaç lira olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '2024 yılı özeti' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '2024 yılı özeti' paylaşımı
TRT dizisiyle gündem olmuştu: Peki Gassal maaşları ne kadar?
TRT dizisiyle gündem olmuştu: Peki Gassal maaşları ne kadar?
Niğde skandalının ardından Aile Bakanı'ndan bakanlık personeline uyarı
Niğde skandalının ardından Aile Bakanı'ndan bakanlık personeline uyarı
2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve harcırah cetveli
2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve harcırah cetveli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Yemek ve yol ücretleri arttı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Yemek ve yol ücretleri arttı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 93 uzman yardımcısı alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 93 uzman yardımcısı alacak
Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
Yüksek faizin faturası: 15 ayda 235 milyar dolar
Yüksek faizin faturası: 15 ayda 235 milyar dolar
'Sivas depremi, 6 şubat depremleriyle ilgili'
'Sivas depremi, 6 şubat depremleriyle ilgili'
2025 yılı trafik ceza tutarları belli oldu
2025 yılı trafik ceza tutarları belli oldu
Instagram'da yılbaşına 'günübirlik' vurgun!
Instagram'da yılbaşına 'günübirlik' vurgun!
Bakan Kacır açıkladı! Suriyelilerin dönüşünün sanayiye etkisi ne olur?
Bakan Kacır açıkladı! Suriyelilerin dönüşünün sanayiye etkisi ne olur?
Yılbaşı gecesi yağmura dikkat (haritalı)
Yılbaşı gecesi yağmura dikkat (haritalı)
Sivas'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Sivas'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
28. Dönemde rekor ayrılık: 28 milletvekili partisinden ayrıldı
28. Dönemde rekor ayrılık: 28 milletvekili partisinden ayrıldı
E-ticarette yeni dönem: 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak!
E-ticarette yeni dönem: 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bakanlık açıkladı: Belediyenin antik kentteki kaçak restoranı yıkılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Datça Belediyesi tarafından işletilen restoranın kaçak yapı olduğunu açıkladı. Restoranın kaldırılmasının ardından bölgede arkeolojik kazı ve çevre düzenleme çalışmaları başlayacak.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Aralık 2024 16:58, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 17:03
Yazdır
Bakanlık açıkladı: Belediyenin antik kentteki kaçak restoranı yıkılacak

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Knidos Antik Kenti'nde Çevre Düzenleme Projesi'nin ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda mevzuata uygun şekilde yürütüldüğünü belirtti. Açıklamada, Datça Belediyesi'ne ait restoranın 1'inci derece arkeolojik sit alanında yer aldığı ve kaçak yapı olduğu vurgulandı.

Kaçak yapının kaldırılması için 2002-2011 yılları arasında dört kez yıkım kararı alındığı ancak bu kararların uygulanmadığı ifade edildi. Restoranın kaldırılmasının ardından, Prof. Dr. Ertekin Doksanlatı ve ekibinin yürüttüğü kazılarla bölgedeki eserlerin gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.

Muğla Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan çevre düzenleme projesi kapsamında, Geleceğe Miras Projesi çerçevesinde kamulaştırma, arkeolojik kazı, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları yapılacak. Knidos Antik Kenti'nde toprak altındaki tarihi eserlerin ortaya çıkarılmasıyla bölgenin kültürel değerine katkı sağlanması planlanıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber