Genç Sağlık Sendikasından Bakanlığa '3+1' ziyareti

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Genç Sağlık Sendikası Genel Sekreteri Furkan Ali Çiftçioğlu, Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Arif Camgöz ve Feleytun Fatih Gönç, Genç Sağlık Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Aydın, Dinçer İlboğa ve SAVDES Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sağlam'dan oluşan heyet Sağlık Bakan Yardımcısı Doç.Dr. Şuayip Birinci'yi makamında ziyaret etti.

3+1 sisteminin 1+1'e düşürülmesi talep edildi!

Görüşmede, sağlık çalışanlarını doğrudan etkileyen kritik talepler detaylı şekilde ele alındı. Özellikle, 3+1 sözleşmeli istihdam modelinin 1+1'e düşürülmesi yönündeki düzenleme talebi dikkat çekti. Ayrıca, 1 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe giren Aile Sağlığı Çalışanları Yönetmeliği'nin sağlık çalışanlarının beklentilerine uygun şekilde yeniden düzenlenmesi talep edildi. Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliği kapsamında eş durumu ve eğitim durumu tayin şartlarının revize edilmesinin önemine değinildi.

"2025 yılında en az 100.000 sağlık çalışanı istihdamı"

Sağlık çalışanlarının rapor veya izin aldıklarında teşvik ödemelerinin kesintiye uğramasının yarattığı mağduriyet de gündemin bir diğer önemli maddesiydi. Doğum sonrası ücretli izin süresinin mevcut 8 haftadan en az 6 aya çıkarılması gerektiği ifade edilirken, bu sürenin çalışanların hem aile hem de iş hayatına daha sağlıklı şekilde adapte olmasına katkı sağlayacağı belirtildi. Ayrıca, sağlık tesislerinde yaşanan personel eksikliklerinin giderilmesi adına 2025 yılında en az 100.000 sağlık çalışanının atanması gerektiği vurgulandı.

Bunlara ek olarak, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını yakından ilgilendiren birçok farklı konu, sendika heyetinin Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci'ye sunduğu gündem maddeleri arasında yer aldı.