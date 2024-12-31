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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan yeni yıl mesajı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "2025, sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedeflerimize odaklandığımız bir yıl olacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2024 18:35, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 18:34
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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan yeni yıl mesajı

Memişoğlu, yeni yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, gönüllerinde, gayret ve samimiyetle ilerleyecekleri kutlu yürüyüşün heyecanı olduğunu aktardı.

Mesuliyetlerinin farkında olduklarını ifade eden Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizi ve milletimizi daha müreffeh bir geleceğe taşımak için adanmışlıkla çalışıyoruz. Gelişmiş sağlık altyapımız ve nitelikli insan gücümüzle tüm dünyaya örnek olacak işlere imza atıyoruz. 2025, 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli' ile sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedeflerimize odaklandığımız bir yıl olacaktır. Sağlık ailemizin her bir ferdine gönülden inanıyorum."

Memişoğlu, yeni yılın ülke, millet ve insanlık için hayırlar getirmesini temenni etti.

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