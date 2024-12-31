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Hazinenin 3 aylık borçlanma stratejisi belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025'in ilk çeyreğinde 434,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 621,3 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2024 19:45, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 19:49
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Hazinenin 3 aylık borçlanma stratejisi belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek üç aylık döneme ilişkin, iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 434,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 621,3 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bakanlığın gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, ocakta 225,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 293,8 milyar liralık, şubatta 108,8 milyarlık iç borç servisine karşılık 166,4 milyar liralık, martta 99,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 161,1 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Ocak ayında iç borçlanmanın 189,5 milyar lirasının piyasadan, 92,3 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 12 milyar lirasının kamuya satışlardan, şubatta 152,2 milyar lirasının piyasadan, 4,2 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 10 milyar lirasının kamuya satışlardan, martta yapılacak iç borçlanmanın da 143,5 milyar lirasının piyasadan, 4,8 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 12,8 milyar lirasının da kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 20 tahvil ihalesi düzenlenecek, 2 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak, 2 hazine bonosu ihraç edilecek.

Ocakta 265,2 milyar lira, şubatta 239,1 milyar lira ve martta 249,2 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 319,5 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

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