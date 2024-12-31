Drift atarken polise yakalandılar: İki sürücüye 64 bin TL para cezası

Yeni ÖTV istisnası ile hangi otomobiller alınabiliyor?
Yeni ÖTV istisnası ile hangi otomobiller alınabiliyor?
Yeni Yıl Süprizi, %0 Faizli 55.000 TL!
Yeni Yıl Süprizi, %0 Faizli 55.000 TL!
Sponsorlu İçerik
2024 yılının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
2024 yılının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Genç Sağlık Sendikasından Bakanlığa '3+1' ziyareti
Genç Sağlık Sendikasından Bakanlığa '3+1' ziyareti
IMEI kayıt ücreti, sıfır telefon ücretini geçti
IMEI kayıt ücreti, sıfır telefon ücretini geçti
Tesla Türkiye'den yeni sistem: Eski araçlar yeniyle değiştirilebilecek
Tesla Türkiye'den yeni sistem: Eski araçlar yeniyle değiştirilebilecek
16 dokunulmazlık dosyası TBMM'de! Aralarında Özel de var
16 dokunulmazlık dosyası TBMM'de! Aralarında Özel de var
Ayakkabı boyacısının 7 bin TL için hayatı karardı
Ayakkabı boyacısının 7 bin TL için hayatı karardı
Yurt dışına çıkışta 'pul' dönemi sona eriyor
Yurt dışına çıkışta 'pul' dönemi sona eriyor
Yılbaşında İstanbul ve Ankara'da bu yollar kapalı olacak
Yılbaşında İstanbul ve Ankara'da bu yollar kapalı olacak
Plastik poşet fiyatı zamlanıyor
Plastik poşet fiyatı zamlanıyor
Bahçeli'den İmralı-DEM teması hakkında ilk mesaj
Bahçeli'den İmralı-DEM teması hakkında ilk mesaj
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Erdoğan: Vatandaşımızın refah kaybını telafi edeceğiz
Erdoğan: Vatandaşımızın refah kaybını telafi edeceğiz
ÖTV muafiyetli araç alımına 5+5 formülü
ÖTV muafiyetli araç alımına 5+5 formülü
Eski bakan Nahit Menteşe hayatını kaybetti
Eski bakan Nahit Menteşe hayatını kaybetti
Ekmeğe zam geliyor! Kaç lira olacak?
Ekmeğe zam geliyor! Kaç lira olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '2024 yılı özeti' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '2024 yılı özeti' paylaşımı
TRT dizisiyle gündem olmuştu: Peki Gassal maaşları ne kadar?
TRT dizisiyle gündem olmuştu: Peki Gassal maaşları ne kadar?
Niğde skandalının ardından Aile Bakanı'ndan bakanlık personeline uyarı
Niğde skandalının ardından Aile Bakanı'ndan bakanlık personeline uyarı
2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve harcırah cetveli
2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve harcırah cetveli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Yemek ve yol ücretleri arttı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Yemek ve yol ücretleri arttı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 93 uzman yardımcısı alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 93 uzman yardımcısı alacak
Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
Yüksek faizin faturası: 15 ayda 235 milyar dolar
Yüksek faizin faturası: 15 ayda 235 milyar dolar
'Sivas depremi, 6 şubat depremleriyle ilgili'
'Sivas depremi, 6 şubat depremleriyle ilgili'
2025 yılı trafik ceza tutarları belli oldu
2025 yılı trafik ceza tutarları belli oldu
Instagram'da yılbaşına 'günübirlik' vurgun!
Instagram'da yılbaşına 'günübirlik' vurgun!
Bakan Kacır açıkladı! Suriyelilerin dönüşünün sanayiye etkisi ne olur?
Bakan Kacır açıkladı! Suriyelilerin dönüşünün sanayiye etkisi ne olur?
Yılbaşı gecesi yağmura dikkat (haritalı)
Yılbaşı gecesi yağmura dikkat (haritalı)
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Drift atarken polise yakalandılar: İki sürücüye 64 bin TL para cezası

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde drift atarak çevreye rahatsızlık veren iki sürücü, polis ekiplerine yakalandı. 64 bin 446 TL para cezası uygulanan sürücülerin ehliyetlerine el konulurken, araçları da trafikten men edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2024 20:13, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 20:24
Yazdır
Drift atarken polise yakalandılar: İki sürücüye 64 bin TL para cezası

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İnterteks Fuar Alanı içinde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde, iki ayrı aracın drift atarak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi. Drift atan sürücülere, 64 bin 466 TL para cezası uygulanarak, ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu. Ayrıca araçlar da trafikten men edildi. Sürücülerin drift attığı anlar da saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber