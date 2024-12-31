KKM bakiyesi yaklaşık 36,1 milyon dolar seviyesine geriledi

Konut kredisi için şubeye gitmek tarih oluyor
Konut kredisi için şubeye gitmek tarih oluyor
Yeni Yıl Süprizi, %0 Faizli 55.000 TL!
Yeni Yıl Süprizi, %0 Faizli 55.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Kamu sosyal tesislerinde 2025 ücret tarifesi belirlendi
Kamu sosyal tesislerinde 2025 ücret tarifesi belirlendi
Yeni ÖTV istisnası ile hangi otomobiller alınabiliyor?
Yeni ÖTV istisnası ile hangi otomobiller alınabiliyor?
2024 yılının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
2024 yılının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Genç Sağlık Sendikasından Bakanlığa '3+1' ziyareti
Genç Sağlık Sendikasından Bakanlığa '3+1' ziyareti
IMEI kayıt ücreti, sıfır telefon ücretini geçti
IMEI kayıt ücreti, sıfır telefon ücretini geçti
Tesla Türkiye'den yeni sistem: Eski araçlar yeniyle değiştirilebilecek
Tesla Türkiye'den yeni sistem: Eski araçlar yeniyle değiştirilebilecek
16 dokunulmazlık dosyası TBMM'de! Aralarında Özel de var
16 dokunulmazlık dosyası TBMM'de! Aralarında Özel de var
Ayakkabı boyacısının 7 bin TL için hayatı karardı
Ayakkabı boyacısının 7 bin TL için hayatı karardı
Yurt dışına çıkışta 'pul' dönemi sona eriyor
Yurt dışına çıkışta 'pul' dönemi sona eriyor
Yılbaşında İstanbul ve Ankara'da bu yollar kapalı olacak
Yılbaşında İstanbul ve Ankara'da bu yollar kapalı olacak
Plastik poşet fiyatı zamlanıyor
Plastik poşet fiyatı zamlanıyor
Bahçeli'den İmralı-DEM teması hakkında ilk mesaj
Bahçeli'den İmralı-DEM teması hakkında ilk mesaj
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Erdoğan: Vatandaşımızın refah kaybını telafi edeceğiz
Erdoğan: Vatandaşımızın refah kaybını telafi edeceğiz
ÖTV muafiyetli araç alımına 5+5 formülü
ÖTV muafiyetli araç alımına 5+5 formülü
Eski bakan Nahit Menteşe hayatını kaybetti
Eski bakan Nahit Menteşe hayatını kaybetti
Ekmeğe zam geliyor! Kaç lira olacak?
Ekmeğe zam geliyor! Kaç lira olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '2024 yılı özeti' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '2024 yılı özeti' paylaşımı
TRT dizisiyle gündem olmuştu: Peki Gassal maaşları ne kadar?
TRT dizisiyle gündem olmuştu: Peki Gassal maaşları ne kadar?
Niğde skandalının ardından Aile Bakanı'ndan bakanlık personeline uyarı
Niğde skandalının ardından Aile Bakanı'ndan bakanlık personeline uyarı
2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve harcırah cetveli
2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve harcırah cetveli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Yemek ve yol ücretleri arttı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Yemek ve yol ücretleri arttı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 93 uzman yardımcısı alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 93 uzman yardımcısı alacak
Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
Yüksek faizin faturası: 15 ayda 235 milyar dolar
Yüksek faizin faturası: 15 ayda 235 milyar dolar
'Sivas depremi, 6 şubat depremleriyle ilgili'
'Sivas depremi, 6 şubat depremleriyle ilgili'
2025 yılı trafik ceza tutarları belli oldu
2025 yılı trafik ceza tutarları belli oldu
Instagram'da yılbaşına 'günübirlik' vurgun!
Instagram'da yılbaşına 'günübirlik' vurgun!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

KKM bakiyesi yaklaşık 36,1 milyon dolar seviyesine geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesi 36 milyar 111,3 milyon dolar seviyesine geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2024 21:26, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 21:47
Yazdır
KKM bakiyesi yaklaşık 36,1 milyon dolar seviyesine geriledi

TCMB, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin kasım ayı sonuçlarını yayımladı.

Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi kasımda 6,3 milyar dolar azalarak 42,4 milyar dolardan 36,1 milyar dolara geriledi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 3,5 milyar dolar düşüşle 32,3 milyar dolardan 28,8 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 2,8 milyar dolar azalarak 10,1 milyar dolardan 7,3 milyar dolara indi.

Türk lirası KKM stok bakiyesi de kasımda 900 milyon lira azalışla 1,3 milyar liradan 400 milyon liraya düştü.

Açıklanan veriler, toplam KKM bakiyesinin 36 milyar 111,3 milyon dolar olduğuna işaret etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber