Sağlık personelini darbettikleri iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

H.C. ve M.B'nin şikayeti üzerine A.Y.T. ve S.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İddiaya göre, Erbaa Devlet Hastanesi çocuk acil servisinde görevli H.C. ve M.B. ile hasta S.K'nin yakınları arasında tartışma çıktı.

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