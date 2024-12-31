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9 ilde yılbaşı rezervasyon dolandırıcılığı soruşturması: 5 tutuklama

İstanbul merkezli 9 ildeki eş zamanlı operasyonda, yılbaşı eğlencesi düzenleyen işletmelerin internet sitelerinin sahtelerini oluşturup rezervasyon alarak vatandaşları 2 milyon 350 bin lira dolandırdıkları gerekçesiyle yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2024 21:58, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 22:04
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9 ilde yılbaşı rezervasyon dolandırıcılığı soruşturması: 5 tutuklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yılbaşı eğlencesi düzenleyen işletmelerin web sitelerinin benzerlerinin oluşturularak yeni yıl rezervasyonları alındığı ve bu şekilde 14 farklı eylemle vatandaşların toplam 2 milyon 350 bin lira mağdur edildiği belirlendi.

Polis ekipleri, yapılan fiziki takip ve finansal analizler neticesinde birlikte hareket ettikleri tespit edilen 2'si yurt dışında bulunan toplam 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, İstanbul başta olmak üzere Uşak, Kocaeli, Erzurum, Kahramanmaraş, Bursa, Karabük, Ankara ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 10 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 15 telefon, 19 sim kart, bilgisayar, flaş bellek, 2 hard disk, 2 SSD kart ve 8 kullanıma açılmamış "açık hat" diye tabir edilen hat ile sahte olduğu değerlendirilen 5 bin 50 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i adliyeye sevk edilirken, 2'si ise serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı; 1'i adli kontrol şartıyla, 2'si de savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı.

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