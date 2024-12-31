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Bakanı Fidan'dan yeni yıl mesajı: Küresel sorunlara çözüm üretmeye kararlıyız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2025 yılı için yayımladığı mesajında, Türkiye'nin dostluk ve işbirliği anlayışını güçlendirmeye, küresel sorunlara çözüm üreten bir diplomasi yürütmeye devam edeceğini vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2024 22:40, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 22:39
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Bakanı Fidan'dan yeni yıl mesajı: Küresel sorunlara çözüm üretmeye kararlıyız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya platformu üzerinden yeni yıl mesajını paylaştı. Türkiye'nin 2024'te bölgede ve ötesinde barış, istikrar ve refah için yürüttüğü çabaların olumlu sonuçlar verdiğini ifade eden Fidan, bu başarıların küresel düzeyde gözlemlendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen Türkiye merkezli dış politikanın, bölge için istikrar üretmeye devam ettiğini vurgulayan Fidan, 2025 yılına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

  • "2025 yılında dostluk elimizi uzattığımız her coğrafyada kalıcı işbirlikleri inşa etmeye, küresel sorunlara çözüm üreten diplomasi anlayışımızı daha da güçlendirmeye kararlıyız."
  • "Stratejik ve sonuç odaklı bir yaklaşımla ülkemizin menfaatlerini savunmaya devam edeceğiz."

"Adalet ve İnsan Onuruna Dayalı Dünya Düzeni"

Fidan, Türkiye'nin adalet ve insan onuruna dayalı bir dünya düzeni için mücadelesini sürdüreceğini belirterek, "2025'te insanlığın hakikat yolculuğunun hedefine biraz daha yakınlaşmasını diliyorum." dedi.

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