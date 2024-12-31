Doğal gaz abonelik, bağlantı, sayaç ücretine zam geldi
Doğal gaz abonelik, bağlantı, sayaç ücretine zam geldi
Havacılığın kara yılı! 10 uçak kazasında 282 ölü
Havacılığın kara yılı! 10 uçak kazasında 282 ölü
Konut kredisi için şubeye gitmek tarih oluyor
Konut kredisi için şubeye gitmek tarih oluyor
Kamu sosyal tesislerinde 2025 ücret tarifesi belirlendi
Kamu sosyal tesislerinde 2025 ücret tarifesi belirlendi
Yeni ÖTV istisnası ile hangi otomobiller alınabiliyor?
Yeni ÖTV istisnası ile hangi otomobiller alınabiliyor?
2024 yılının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
2024 yılının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Genç Sağlık Sendikasından Bakanlığa '3+1' ziyareti
Genç Sağlık Sendikasından Bakanlığa '3+1' ziyareti
IMEI kayıt ücreti, sıfır telefon ücretini geçti
IMEI kayıt ücreti, sıfır telefon ücretini geçti
Tesla Türkiye'den yeni sistem: Eski araçlar yeniyle değiştirilebilecek
Tesla Türkiye'den yeni sistem: Eski araçlar yeniyle değiştirilebilecek
16 dokunulmazlık dosyası TBMM'de! Aralarında Özel de var
16 dokunulmazlık dosyası TBMM'de! Aralarında Özel de var
Ayakkabı boyacısının 7 bin TL için hayatı karardı
Ayakkabı boyacısının 7 bin TL için hayatı karardı
Yurt dışına çıkışta 'pul' dönemi sona eriyor
Yurt dışına çıkışta 'pul' dönemi sona eriyor
Yılbaşında İstanbul ve Ankara'da bu yollar kapalı olacak
Yılbaşında İstanbul ve Ankara'da bu yollar kapalı olacak
Plastik poşet fiyatı zamlanıyor
Plastik poşet fiyatı zamlanıyor
Bahçeli'den İmralı-DEM teması hakkında ilk mesaj
Bahçeli'den İmralı-DEM teması hakkında ilk mesaj
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Erdoğan: Vatandaşımızın refah kaybını telafi edeceğiz
Erdoğan: Vatandaşımızın refah kaybını telafi edeceğiz
ÖTV muafiyetli araç alımına 5+5 formülü
ÖTV muafiyetli araç alımına 5+5 formülü
Eski bakan Nahit Menteşe hayatını kaybetti
Eski bakan Nahit Menteşe hayatını kaybetti
Ekmeğe zam geliyor! Kaç lira olacak?
Ekmeğe zam geliyor! Kaç lira olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '2024 yılı özeti' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '2024 yılı özeti' paylaşımı
TRT dizisiyle gündem olmuştu: Peki Gassal maaşları ne kadar?
TRT dizisiyle gündem olmuştu: Peki Gassal maaşları ne kadar?
Niğde skandalının ardından Aile Bakanı'ndan bakanlık personeline uyarı
Niğde skandalının ardından Aile Bakanı'ndan bakanlık personeline uyarı
2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve harcırah cetveli
2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve harcırah cetveli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Yemek ve yol ücretleri arttı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Yemek ve yol ücretleri arttı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 93 uzman yardımcısı alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 93 uzman yardımcısı alacak
Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
Yüksek faizin faturası: 15 ayda 235 milyar dolar
Yüksek faizin faturası: 15 ayda 235 milyar dolar
'Sivas depremi, 6 şubat depremleriyle ilgili'
'Sivas depremi, 6 şubat depremleriyle ilgili'
2025 yılı trafik ceza tutarları belli oldu
2025 yılı trafik ceza tutarları belli oldu
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Havacılığın kara yılı! 10 uçak kazasında 282 ölü

Dünya genelinde 2024 yılında meydana gelen en ölümcül 10 uçak kazasında 282 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2024 22:55, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 23:14
Yazdır
Havacılığın kara yılı! 10 uçak kazasında 282 ölü

Dünyada 2024 yılında meydana gelen uçak kazaları, sivil havacılık sektörüne damga vurdu. Bu yılın en büyük havacılık olayları Güney Kore, Brezilya, Kazakistan, Nepal, Malavi, Tayland, İran, Kanada, Japonya ve Singapur'da kayda geçti. Buna göre 29 Aralık'ta Tayland'ın Bangkok kentinden havalanan Jeju Air'e ait 7C2216 sefer sayılı yolcu uçağı, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Muan Uluslararası Havalimanına iniş takımları kapalı bir şekilde gövdesi üzerine indikten sonra duvara çarptı. Ülkenin en ölümcül uçak kazası olarak tarihe geçen olayda 4'ü mürettebat olmak üzere 179 kişi hayatını kaybetti, 2 kabin görevlisi ise hastanede tedavi altına alındı.

Brezilya
11 Ağustos'ta Sao Paulo'ya gitmek üzere Parana eyaletine bağlı Cascavel'den kalkan ATR-72 turboprop tipi uçak, Vinhedo kasabasında düştü, uçaktaki 62 kişi hayatını yaşamını yitirdi. 22 Aralık'ta ise 10 kişiyi taşıyan çift motorlu Piper PA-42-1000 tipi küçük bir özel uçak, Brezilya'nın güneyindeki Gramado kentinin merkezindeki bir mağazaya düştü. Uçaktakiler hayatını kaybederken, yerde bulunan 17 kişi ise yaralandı.

Kazakistan
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Grozni kentine giden Azerbaycan Hava Yolları'nın J2-8243 sefer sayılı "Embraer" tipi yolcu uçağı, 25 Aralık'ta Rus hava savunma sistemi tarafından vurulmuş, acil inişe geçtiği Kazakistan'ın Aktau kentinde düştü. Uçaktaki 39 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi ise kurtuldu.

Nepal
Güney Asya ülkesi Nepal'in Saurya Havayolları'na ait CRJ-200 tipi küçük yolcu uçağı, 24 Temmuz'da başkent Katmandu'dan Pokhara Havaalanı'na inişi sırasında düşüp alev aldı, uçaktaki 18 kişi yaşamını yitirdi, kaptan pilot kurtuldu.

Malavi
Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Klaus Chilima ve eski first lady Shanil Dzimbiri'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi, 10 Haziran'da başkent Lilongwe'den Mzuzu'ya giderken içinde bulundukları askeri uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Tayland
Suvarnabhumi'den Trat'a gitmek üzere havalanan Thai Flying Service Co. şirketine kayıtlı Cessna Caravan C208B tipi uçak, 23 Ağustos'ta Bangkok'un 100 kilometre güneydoğusunda düştü, uçaktaki 9 kişi hayatını kaybetti.

İran
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abullahiyan'ı taşıyan ABD yapımı Bell 212 tipi helikopter, 19 Mayıs'ta Azerbaycan sınırına yakın Varzekan bölgesindeki dağlık arazide düştü. 6 yolcu ve mürettebatın bulunduğu uçakta kurtulan olmadı.

Kanada
Kuzeybatı Toprakları'nda 23 Ocak'ta maden işçilerini taşıyan Northwestern Air uçağının düşmesi sonucu 4'ü yolcu 2'si mürettebat olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirdi, 1 yolcu ise kurtuldu.

Japonya
Japonya Havayolları'na (JAL) ait yolcu uçağı, 2 Ocak'ta Tokyo'daki Haneda Havalimanında Sahil Güvenlik uçağı ile çarpıştı. 379 kişinin tamamı kurtarılırken, uçak alev topuna döndü. Sahil güvenlik uçağındaki 6 mürettebattan 5'i ise hayatını kaybetti.

Singapur
Londra-Singapur seferini yapan Singapur Havayolları'na ait Boeing 777-300ER tipi yolcu uçağı, 21 Mayıs'ta Myanmar hava sahasında şiddetli türbülansa girdi. Yolcular ve mürettebatın kabinde savrulduğu olayda 1 kişi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti, 104 kişi yaralandı. Uçak, Tayland'ın başkenti Bangkok'a acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçağın türbülans sırasında 4.6 saniyede 178 feet (54 metre) irtifa kaybettiği ortaya çıktı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber