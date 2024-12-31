112'ye bir yılda 2 milyonun üzerinde çağrı geldi!

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yeni yıl hazırlıkları kapsamında Kocaeli 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve polis uygulama noktasını ziyaret etti. Görevi başındaki personelin yeni yılını kutlayan Aktaş, merkeze gelen çağrılara ilişkin bilgi verdi.

2 Milyonun Üzerinde Çağrı

Vali Aktaş, 2024 yılı boyunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2 milyonun üzerinde çağrı geldiğini belirtti. Bu çağrıların yaklaşık yüzde 40'ının vakaya dönüştüğünü ifade eden Aktaş, 112 merkezinin birçok kurumun iş birliğiyle hizmet verdiğini vurguladı. Aktaş, "112'nin çağrı karşılayan personeliyle birlikte polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri burada koordineli çalışıyor" dedi.

Sahada 3 Bin Personel Görevde

Yeni yıl gecesi için alınan önlemleri aktaran Aktaş, 112 merkezinde 62 personelin nöbette olduğunu ve sahada emniyet ve jandarma ekiplerinden yaklaşık 3 bin personelin görev yaptığını söyledi. Ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 45 personel ve botlarla teyakkuzda olduğunu, sağlık teşkilatının da tüm birimleriyle hazır beklediğini kaydetti.

Çağrılara Bizzat Yanıt Verdi

Vali Aktaş, ziyaret sırasında merkeze gelen bir çağrıyı da kendisi yanıtladı. Aktaş'a ziyarette Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt ve İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlivan eşlik etti.