Terörsüz Türkiye için umutlar arttı! Yeni süreç bölgede yankı buldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışı ile başlayan terörün sonlandırılması süreci Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan vatandaşlara umut oldu. Bölgenin nabzını tutan AK Parti milletvekilleri "Bölgede şu anda en fazla takip edilen lider Bahçeli oldu" değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süredir gündemde tuttuğu 'İç cephenin güçlendirilmesine' yönelik açıklamaları ve hemen ardından MHP lideri Bahçeli'nin terörün sonlandırılmasına yönelik sözleri, Türkiye'de yeni bir sürecin başlamasına neden olmuştu. AK Parti'nin Doğu ve Güneydoğu milletvekilleri yaşanan son gelişmelerden sonra bölge halkının terörün bitirilmesine yönelik umutlarının arttığına yönelik değerlendirmeler yapıyor. Bölgedeki gözlemlerini parti yönetimine de aktaran milletvekilleri "Bölge halkı zaten uzun bir süredir terör örgütünün baskısından kurtulmuştu. Şimdi, Bahçeli'nin çıkışı ile başlayan yeni süreçte umutlar arttı. Terörün sonlandırılması konusunda ümitliler. Öcalan'dan da bir an önce silahların bırakılması çağrısı bekleniyor. Oyalama girişimleri bu kez karşılık bulmayacak. Çünkü vatandaş artık bıkmış. DEM Parti'nin Kandil'le ilişkisini kesmesini istiyorlar" dedi.

PAZARLIK OLMAYACAK

Öte yandan hükümet ve AK Parti cephesinde Öcalan ve DEM'in açıklamalarına 'Temkinli yaklaşma ve geçmiş çözüm sürecinde yapılan hataların' tekrarlanmaması kararlılığı bulunuyor. Yeni sürecin hiçbir şekilde terör örgütü ile pazarlık anlamına gelmeyeceğine dikkat çeken AK Parti kurmayları "Suriye'de yaşanan gelişmeler, oradaki YPG-PYD varlığını da sonlandıracak. Kandil'deki yapı bunu görüyor ve Türkiye'nin kararlılığı da ortada. Silahla bir yere varılamayacağını onlar anlamasa da vatandaş çok iyi anladı. İmralı'ya yapılan ve önümüzdeki süreçte de devam etmesi beklenen ziyaretler, terörle mücadelede aksaklığa yol açmayacak. Türkiye kararlı bir şekilde hem Irak'ın kuzeyinde, hem de Suriye'deki yapıya yönelik ihtiyaç duyduğu her an operasyonlarını yapacak. Kimse, Öcalan'ın yapacağı çağrı nedeniyle bu operasyonlara son verileceğini beklemesin. Öcalan'ın yapacağı çağrının karşılık bulup bulmayacağını da göreceğiz" dedi.

ÖCALAN'A AF YOK

AK Parti kulislerinde yapılan değerlendirmelerde, Kandil'in ve YPG-PYD'nin silah bırakıp tasfiye olsalar bile, Öcalan'ın serbest bırakılması, affedilmesi veya umut hakkı gibi bir tartışmanın gündeme gelmeyeceği belirtiliyor. AK Parti kaynakları "Hükümette ve devlette böyle bir düşünce de yok. Öcalan'ın Meclis'te gelip konuşması bir metefordan öte bir şey olmaz" görüşünü dile getirdi.

Kaynak: Yücel Kayaoğlu