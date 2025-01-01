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2025'te kamu çalışanlarını zorlu sözleşme süreci bekliyor

2025 yılı, kamu çalışanları ve emekliler için önemli bir dönüm noktası olacak. Enflasyonun gerisinde kalan maaş artışları ve emekli aylıklarındaki düzenlemeler, görüşmelerin gündemini oluşturuyor. Memur ve işçi maaşlarına yapılacak zamlar ve emeklilere yönelik düzenlemeler bu yılki en kritik meseleler arasında yer alıyor.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 01 Ocak 2025 07:44, Son Güncelleme : 01 Ocak 2025 07:46
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2025'te kamu çalışanlarını zorlu sözleşme süreci bekliyor

2025 yılına girilirken, Türkiye'deki kamu çalışanları için en kritik gündem maddelerinden biri, yaklaşan toplu sözleşme görüşmeleri oldu. Kamu sektöründe 1 milyon işçi ve milyonlarca memur, yeni sözleşmeler için hazırlık yaparken, bu yılki zam oranlarının, 2024'teki enflasyonun gerisinde kalması, çalışanlar arasında endişeye yol açıyor. Toplu iş sözleşmelerinin özellikle kamuda çalışan işçilerin aleyhine sonuçlanabileceği öngörülüyor.

Sosyal güvenlik sisteminde önemli düzenlemeler bekleniyor

Yeni yılla birlikte, 2025 ve 2026 yılları için çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sisteminde önemli düzenlemeler bekleniyor. Bu kapsamda, esnek çalışma modellerinin yaygınlaştırılması, kayıt dışı istihdamın azaltılması, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğinin artırılması gibi adımlar, hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyük önem taşıyor. Ancak, bu değişikliklerin başarılı olabilmesi için tüm süreçlerde sosyal diyalog mekanizmalarının devreye girmesi gerektiği ifade ediliyor.

Görüşmelerin zorlu geçeceğine işaret ediliyor

2025 yılı, kamu işçileri için de kritik bir yıl olacak. Çeşitli sektörlerde yaklaşık 1 milyon kamu işçisinin sözleşmeleri, bu yılın ilk çeyreğinde yapılacak görüşmelerle şekillenecek. Maden iş kolundan Milli Eğitim Bakanlığı'na kadar birçok sektörde çalışan kamu işçileri, 2025-2026 dönemi için yeni zam talepleriyle masaya oturacak. Ancak, hükümetin geçmişteki düşük zam eğilimleri, bu görüşmelerin zorlu geçeceğine işaret ediyor.

Yüzde 6+5'lik zam oranı, memurların talepleri karşısında yetersiz kalabilir.

Blomberg HT haberine göre memur maaşlarına ilişkin toplu sözleşme görüşmeleri Ağustos ayında başlayacak. Bu görüşmelerde, memurlara yapılacak zamlara dair taleplerin yanı sıra, refah payı ve enflasyon farkı da gündeme gelecek. 2025 için öngörülen yüzde 6+5'lik zam oranı, memurların talepleri karşısında yetersiz kalabilir.

Artışlar yeterli olmayabilir

Öte yandan, Türkiye'deki emeklilerin maaş artışı talepleri de 2025 yılının en sıcak gündem maddelerinden biri olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşının artırılacağına dair açıklamalar yaparken, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL'den 14 bin 500 TL'ye çıkarılması planlanıyor. Ancak, enflasyon farkı göz önünde bulundurulmadan bu artışların yeterli olmayabileceği belirtiliyor.

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