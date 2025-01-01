Refakat ettiği hastaya yılbaşında dehşeti yaşattı
Samsun'un Atakum ilçesinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Nihat K., refakatçi olarak yanında bulunan Alihan E. tarafından bıçaklandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Ocak 2025 08:10, Son Güncelleme : 01 Ocak 2025 08:07
Samsun'daki olay saat 01.00 sıralarında Atakum ilçesindeki Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisinde meydana geldi.
Rahatsızlanan Nihat K., yakınları tarafından OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Nihat K., bir süre sonra yanında gelen refakatçisi Alihan E. ile tartışmaya başladı.
BOYNUNDAN BIÇAKLADI
Tartışmanın büyürken Alihan E., üzerinde bulunan bıçakla Nihat K.'yı boynundan yaraladı. Acil serviste panik ve korku yaşanırken kanlar içerisinde kalan Nihat K., personel tarafından kırmızı alanına götürülüp tedaviye alındı.
Saldırgan Alihan E. ise olay yerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.