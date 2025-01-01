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Hava taşımacılığına emisyon etiketi geliyor

AB içerisinde veya AB'den kalkış yapan uçuşları gerçekleştiren hava yolları, Temmuz 2025 itibariyle yolculara sattığı biletlerde karbon emisyonu bilgilerini sunacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 01 Ocak 2025 08:15, Son Güncelleme : 01 Ocak 2025 08:09
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Hava taşımacılığına emisyon etiketi geliyor

Yeni Şafak'tan Ali Kürşat Büyükada'nın haberine göre; Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen uçuş emisyonları Türkiye'de de uygulanmaya başlayacak. AB içerisinde veya AB'den kalkış yapan uçuşları gerçekleştiren hava yolları, Temmuz 2025 itibariyle yolculara sattığı biletlerde karbon emisyonu bilgilerini sunacak. İlk etapta Türkiye için gönüllü olarak başlayacak olan uygulamanın 2028 yılından sonra zorunlu hale getirilmesi planlanıyor. Gerçekleştirilecek Uçuş Emisyonları Etiketi (FEL) uygulaması ile yolcular satın aldıkları bilet ile doğaya ne kadar emisyon salınımı yaptığını görebilecek ve karşılaştırabilecek.

AVRUPA'DA KURALLAR SIKILAŞIYOR

Avrupa'da Fransa başta olmak üzere bazı ülkeler uçuş emisyonlarının düşürülmesi için çalışmalar başlatmış durumda. Bu kapsamda 3 saatin altında tren ile yapılabilecek şehirlerarası yolculukların uçak ile yapılması engellenecek. Uçakların 1 saatten az uçuş yaptığı yolculukların sonlanması için emisyon oranının en az olduğu trenle yolculuğa vatandaşlar yönlendirilecek. Bunun yanı sıra Türkiye'nin de bu uygulama için çalışma başlatması öngörülüyor. Ancak uygulamanın başlaması için doğudan batıya, kuzeyden güneye planlanan raylı sistemlerin tamamlanması beklenecek.

ULAŞIM EMİSYONUNDA UÇUŞUN PAYI YÜZDE 10

Yıllık dünyada ulaşım sektörünün toplam emisyonu 8 gigatonun üzerinde gösteriliyor. Bunun yüzde 40'ı bireysel otomobil yolculuklarından yüzde 24'ü karayolu yük taşımacılığından yüzde 12'si gemicilik faaliyetlerinden ve yüzde 10'luk kısmı ise havayolu taşımacılığından kaynaklanırken yüzde 14'ü diğer araçlardan kaynaklanıyor. Elektrikli araçlar ile en büyük emisyon payından büyük oranda kurtulmak isteyen AB uçaklarda da yeni sistemi kullanarak sıfır emisyon hedefine ulaşmak istiyor.

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